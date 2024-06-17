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Dogue Alemão

Cachorro mais alto do mundo é reconhecido pelo 'Guinness'

Com quase 1 metro de altura, o cachorro Kevin vive nos Estados Unidos; veja como é feita a medição
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Junho de 2024 às 10:21

Cachorro mais alto do mundo é reconhecido pelo 'Guinness'
Kevin, o cachorro mais alto do mundo Crédito: Reprodução/Youtube
Medindo 97 cm de altura, o cachorro Kevin foi considerado como o mais alto do mundo pelo Guinness, o Livro dos Recordes, nesta semana. A medição é feita pela distância das patas frontais ao topo da cabeça.
O dogue alemão vive em Des Moines, no Estado de Iowa, nos Estados Unidos, e tem Tracy e Roger Wolfe como tutores, morando também com os filhos do casal, Alexander e Ava, de 10 e 12 anos, e mais três cachorros, quatro gatos e alguns bodes, galinhas e cavalos da propriedade.
Os donos garantem que, apesar do tamanho, trata-se de um cão ao estilo "gigante gentil", e que também é medroso. O nome Kevin foi dado em homenagem ao protagonista do filme Esqueceram de Mim, sucesso dos anos 1990.
Ele conquistou o recorde após a morte de Zeus, cão da mesma raça que media 1,04m, ou seja, sete centímetros a mais, que morreu recentemente, aos três anos de idade. 

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