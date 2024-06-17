Cachorro mais alto do mundo é reconhecido pelo 'Guinness'

Kevin, o cachorro mais alto do mundo Crédito: Reprodução/Youtube

Medindo 97 cm de altura, o cachorro Kevin foi considerado como o mais alto do mundo pelo Guinness, o Livro dos Recordes, nesta semana. A medição é feita pela distância das patas frontais ao topo da cabeça.

O dogue alemão vive em Des Moines, no Estado de Iowa, nos Estados Unidos, e tem Tracy e Roger Wolfe como tutores, morando também com os filhos do casal, Alexander e Ava, de 10 e 12 anos, e mais três cachorros, quatro gatos e alguns bodes, galinhas e cavalos da propriedade.

Os donos garantem que, apesar do tamanho, trata-se de um cão ao estilo "gigante gentil", e que também é medroso. O nome Kevin foi dado em homenagem ao protagonista do filme Esqueceram de Mim, sucesso dos anos 1990.