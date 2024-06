Vacinação dos pets: o que é preciso saber?

Assim como nós, humanos, os pets também precisam seguir o ciclo de vacinação para evitar o acometimento por doenças comuns que, inclusive, podem levar a óbito. E isso é muito importante, considerando que atualmente os pets são considerados membros das famílias. Só no Brasil, o número de cães e gatos chega a 149,6 milhões, segundo o censo do IPB (Instituto Pet Brasil).



A médica-veterinária e gerente de Produtos da Unidade de Animais de Companhia da Ceva Saúde Animal, Marina Tiba, explica que a recomendação é que os filhotes de cães iniciem o esquema de vacinação entre seis e oito semanas de vida. As vacinas essenciais, aplicadas conforme a idade do pet, são contra a raiva, cinomose, parvovirose, leptospirose e hepatite infecciosa canina.