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Polêmicas

Ex de Cauã Reymond posta indireta em meio a polêmicas: 'Vou assistir de camarote'

Mariana Goldfarb publicou uma indireta nos Stories do Instagram na manhã desta quarta-feira, 16
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Abril de 2025 às 20:16

Mariana Goldfarb
Mariana Goldfarb publicou uma indireta nos Stories do Instagram Crédito: Reprodução @Marianagoldfarb
Mariana Goldfarb publicou uma indireta nos Stories do Instagram na manhã desta quarta-feira, 16. O texto chamou atenção pois vem em meio às recentes polêmicas de Cauã Reymond, com quem ela se relacionou por sete anos.
"Tudo que eu falei sobre misoginia, violência, machismo... está vindo à tona", escreveu Goldfarb. "Ninguém quis escutar. Agora vou assistir de camarote."
Quem também fez uma publicação enigmática foi Grazi Massafera, que teve um relacionamento de seis anos com o intérprete de César em Vale Tudo. Sem citar o nome do ator, ela publicou uma foto de uma caneca com o termo "lágrimas do patriarcado".
Mariana Goldfarb desabafou em ocasiões anteriores sobre ter vivido um relacionamento abusivo, embora também não tenha citado nomes. "Quando eu saí do relacionamento abusivo que tive, me foi dito que eu não ia trabalhar com a mesma frequência com que eu trabalho, que ninguém ia me querer, que eu não seria nada, que meu gênio é super difícil", relatou em 2023. Ela e Cauã anunciaram o término em abril do mesmo ano.
O nome de Cauã Reymond está cercado de polêmicas após recentes rumores envolvendo um suposto desentendimento entre ele e Bella Campos nos bastidores de Vale Tudo. Segundo informações publicadas inicialmente pela revista Veja, a intérprete de Maria de Fátima teria feito reclamações sobre o colega de elenco à direção da novela, após ele ter se queixado da sua atuação. A emissora não se manifestou sobre o assunto.

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