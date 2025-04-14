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Final

O que esperar da última semana do 'BBB 25'? Veja dinâmicas

Com paredões acelerados e provas decisivas, reality se aproxima da grande final marcada para 22 de abril
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Abril de 2025 às 15:20

Tadeu Schmidt está à frente do 'BBB 25'.
Tadeu Schmidt está à frente do 'BBB 25'. Crédito: Fábio Rocha/Globo/Divulgação
A reta final do BBB 25 promete movimentar a casa com dinâmicas rápidas, novas eliminações e provas que definirão o campeão ou campeã desta edição. Neste domingo, 13, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou a formação do 17º paredão e confirmou a data da final para o dia 22 de abril de 2025.

Como será a dinâmica da última semana do 'BBB 25'?

Após a eliminação de Vinícius, os participantes disputaram mais uma Prova do Líder, vencida por João Pedro. Em seguida, foi formada uma nova berlinda. A dinâmica do 17º paredão foi estruturada da seguinte forma:
- O líder indicou um participante ao paredão.- A casa votou e os dois mais votados também foram emparedados.
O paredão triplo ficou composto por Guilherme, Joselma e Renata. A eliminação ocorre na terça-feira, 15.
Até a publicação deste texto, não foi revelado o que acontecerá depois da eliminação de terça-feira.

Quando será a final do BBB 25?

A grande final do Big Brother Brasil 25 está marcada para o dia 22 de abril, uma terça-feira. O programa será exibido logo após a novela Vale Tudo, na TV Globo, e também estará disponível no Globoplay. Para quem perder a transmissão ao vivo, a íntegra ficará disponível na plataforma de streaming.

O que acontece depois da final do BBB 25?

Mesmo após o encerramento da temporada, a programação do BBB 25 continua no Multishow. No dia 22 de abril, Ana Clara comanda o especial A Invasão, entrando na casa para conversar com o campeão e os finalistas.
Já no dia 23 de abril, às 22h30, o canal exibe O Reencontro, que reúne os participantes da edição para relembrar os principais momentos do reality.
Além disso, os últimos episódios dos conteúdos paralelos também estão agendados:
- O Big Show, apresentado por Ana Clara e Ed Gama, vai ao ar no dia 21 de abril, à meia-noite.- O Mesacast BBB encerra a temporada no dia 22 de abril, às 20h.

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