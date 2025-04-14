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BBB 25

Vinícius é eliminado no Paredão do 'BBB 25'

Participante teve 52,69% dos votos; Renata e Vitória se salvaram
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Abril de 2025 às 08:31

Vinícius foi eliminado do BBB 25 no Paredão de ontem
Vinícius foi eliminado do BBB 25 no Paredão de ontem Crédito: Reprodução de 'BBB 25' (2025)/TV Globo
O BBB 25 revelou quem saiu no Paredão deste, domingo, 13: Vinícius, com 52,69% dos votos. Renata (46,23%) e Vitória Strada (1,08%) se salvaram. De acordo com as enquetes mais recentes, ele já parecia como um dos prováveis eliminados ao lado de Renata.
O programa teve início por volta das 23h20. O apresentador Tadeu Schmidt relembrou ao público sobre o "Modo Turbo", ou seja, o programa ainda contaria com mais uma Prova do Líder e formação de novo Paredão após a eliminação.
Na primeira interação com a casa, falou com os indicados. "Eu encararia outro Monstro desses para não estar no Paredão, com certeza", disse Renata.
Vinícius fez uma analogia: "Estou emparedado. Já estou rebocando as paredes. Meu pai é pedreiro e me ensinou a rebocar. Estou só rebocando para construir um castelo, quem sabe?"
Vitória Strada também falou sobre a sensação de estar no Paredão: "É horrível. A gente tenta se preparar para tudo. Eu cheguei num ponto do jogo que eu nunca imaginava chegar até aqui. Estou preparada para tudo. Se tiver prova de resistência, a gente faz. Só não estou preparada para sair."
No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt disse: "Você tem medo de decepcionar com as pessoas, mas não tem motivo nenhum para alguém se decepcionar com você. É só orgulho. Você fez todas as loucuras para realizar o seu sonho. Mas chegou a hora de aposentar essa camisa laranja. Vem pra cá, Vinícius".
Ao encontrar o apresentador quando deixava o programa, Vinícius se emocionou e chegou a chorar: "É uma sensação de frustração por não realizar meu sonho de chegar na final, mas também de dever cumprido. Fui o que podia ser de melhor para o jogo e para mim. Não envergonhei a minha família e nem a mim".

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