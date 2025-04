BBB 25

Tadeu Schmidt adverte participantes do 'BBB 25' sobre 'excessos'

Apresentador repreendeu atitudes de Maike e Vinícius com Renata e João Pedro, respectivamente

Publicado em 11 de abril de 2025 às 08:43

Após a polêmica noite de quarta-feira, 9, no Big Brother Brasil 25, em que Maike passou do ponto nas atitudes com Renata, como ela mesma disse, e Vinícius exagerou nas brincadeiras com João Pedro, Tadeu Schmidt deu um alerta aos participantes sobre limites e respeito.>

Ao público, o apresentador disse: "Houve excessos. (...) A gente sempre fala aqui no BBB que temos que ter cuidado com o corpo do outro." Já na casa, Tadeu Schmidt foi direto ao ponto com os participantes: "Maike, você sabe que houve excesso, né? Na hora, a própria Renata te advertiu, a produção também. Duas vezes, inclusive. Então, tem que ficar atento, tá?">

E continuou: "Hoje mais cedo a Renata foi bem direta na conversa que vocês já tiveram. Maike já pediu desculpas várias vezes e a gente está vendo que vocês se resolveram. Mas eu estou aqui para fazer o alerta. Atitudes assim podem comprometer a jornada de vocês. Então, atenção.">

Em seguida, Tadeu Schmidt se direcionou a Vinícius e João Pedro: "Eu também quero falar com Vinícius e João Pedro, que ficaram na brincadeira de um apertar o outro. Vinícius deu uns puxões ali no João, ficou claro que era uma brincadeira. Mas é sempre bom lembrar sobre o respeito sobre o corpo do outro. E cuidado com esse tipo de brincadeira de mão e tal, que pode terminar mal.">

Maike foi eliminado na noite desta quinta-feira, 10, com o Paredão mais acirrado da temporada, em disputa direta com Vinícius. Após a eliminação do ex-atleta, os brothers refletiram se as atitudes de Maike podem ter interferido ou não em sua eliminação.>

