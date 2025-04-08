BBB 25: Sem novos embates, brothers revivem tretas antigas no Sincerão

Maike entrou em embate com Diego Hypolito no Sincerão no BBB 25 Crédito: Reprodução/Globoplay

Na dinâmica do Sincerão desta segunda-feira, 7, os participantes do Big Brother Brasil 25 não trouxeram nenhuma novidade. Uma série de embates repetidos veio à tona mais uma vez.

Os brothers resgataram questões antigas e já debatidas anteriormente, a maioria em outros Sincerões. Maike e Diego Hypolito e Renata e Vinícius foram os únicos que estenderam o embate para além do tempo regulamentar, mas também revivendo assuntos já debatidos anteriormente.

Na dinâmica desta semana, os brothers deveriam responder à pergunta: "Quem você quer tombar?" O participante indicado cairia em uma piscina de gosma.

Todos os participantes trouxeram justificativas rasas e questões já debatidas, o que tornou a dinâmica cansativa. Delma, ao indicar Maike, sinalizou que já não havia muito o que falar, porque já estavam "trazendo as mesmas coisas, mais do mesmo".

#Sincerão💥 #BBB25:



Delma escolhe Maike como o brother que ela quer tombar! Veja a justificativa dela 👀 #RedeBBB pic.twitter.com/4zrzWZpONM — Big Brother Brasil (@bbb) April 8, 2025

Maike e Diego, que já vêm se indicando em algumas dinâmicas anteriores, tiveram um embate mais acalorado. Semana passada, os dois chegaram a entrar em um grande embate, que contou com a participação de Vinícius. Do lado de fora da casa, Brandonn Almeida, primo de Maike e Arthur Nory, amigo de Diego, repercutiram em suas redes sociais o embate dos dois dentro da casa.

Renata e Vinícius também trouxeram acusações e continuaram discutindo após o tempo regulamentar da dinâmica, mas também trazendo questões antigas, como Sincerões passados e a postura da bailarina após voltar da Vitrine Seu Fifi. Os dois continuaram debatendo após o fim do programa.

Quem escolheu quem

Diego Hypolito escolheu Maike

João Gabriel escolheu Diego

Vitória Strada escolheu João Gabriel

Maike escolheu Diego

Guilherme escolheu João Gabriel

João Pedro escolheu Vitória

Delma escolheu Maike

Renata escolheu Vinícius

Vinícius escolheu Renata