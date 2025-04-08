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Sincerão

BBB 25: Sem novos embates, brothers revivem tretas antigas no Sincerão

Temas trazidos na dinâmica já foram debatidos em outras ocasiões; Maike e Diego Hypolito e Renata e Vinícius discutiram
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Abril de 2025 às 08:28

Maike entrou em embate com Diego Hypolito no Sincerão no BBB 25
Maike entrou em embate com Diego Hypolito no Sincerão no BBB 25 Crédito: Reprodução/Globoplay
Na dinâmica do Sincerão desta segunda-feira, 7, os participantes do Big Brother Brasil 25 não trouxeram nenhuma novidade. Uma série de embates repetidos veio à tona mais uma vez.
Os brothers resgataram questões antigas e já debatidas anteriormente, a maioria em outros Sincerões. Maike e Diego Hypolito e Renata e Vinícius foram os únicos que estenderam o embate para além do tempo regulamentar, mas também revivendo assuntos já debatidos anteriormente.
Na dinâmica desta semana, os brothers deveriam responder à pergunta: "Quem você quer tombar?" O participante indicado cairia em uma piscina de gosma.
Todos os participantes trouxeram justificativas rasas e questões já debatidas, o que tornou a dinâmica cansativa. Delma, ao indicar Maike, sinalizou que já não havia muito o que falar, porque já estavam "trazendo as mesmas coisas, mais do mesmo".
Maike e Diego, que já vêm se indicando em algumas dinâmicas anteriores, tiveram um embate mais acalorado. Semana passada, os dois chegaram a entrar em um grande embate, que contou com a participação de Vinícius. Do lado de fora da casa, Brandonn Almeida, primo de Maike e Arthur Nory, amigo de Diego, repercutiram em suas redes sociais o embate dos dois dentro da casa.
Renata e Vinícius também trouxeram acusações e continuaram discutindo após o tempo regulamentar da dinâmica, mas também trazendo questões antigas, como Sincerões passados e a postura da bailarina após voltar da Vitrine Seu Fifi. Os dois continuaram debatendo após o fim do programa.

Quem escolheu quem

  • Diego Hypolito escolheu Maike
  • João Gabriel escolheu Diego
  • Vitória Strada escolheu João Gabriel
  • Maike escolheu Diego
  • Guilherme escolheu João Gabriel
  • João Pedro escolheu Vitória
  • Delma escolheu Maike
  • Renata escolheu Vinícius
  • Vinícius escolheu Renata
Saíram ilesos apenas João Pedro, Delma e Guilherme.

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