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Coluna Abdo Filho

EDP anuncia novo diretor-geral no Espírito Santo

A distribuidora de energia de origem portuguesa atua em 70 municípios e atende cerca de 1,7 milhão de clientes no Estado,

Publicado em 11 de Junho de 2026 às 03:00

Públicado em 

11 jun 2026 às 03:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

EDP opera mais de 66 mil km de rede elétrica, em 70 dos 78 municípios do ES
EDP opera mais de 66 mil km de rede elétrica, em 70 dos 78 municípios do ES Carlos Alberto Silva

O engenheiro Marcos Alexandre de Campos é o novo diretor-geral da EDP no Espírito Santo. Engenheiro eletricista por formação, o executivo está há 38 anos no Grupo EDP. Com atuação no Brasil e em Portugal, tem larga experiência no setor elétrico. A missão de Campos é coordenar um plano estratégico que prevê movimentar R$ 5 bilhões até 2030. Ele assume o lugar de Edson Barbosa, que deixou a distribuidora em dezembro do ano passado.

Ele chega ao Espírito Santo após atuar, entre fevereiro de 2024 e abril de 2026, como diretor-geral da EDP em São Paulo, responsável pelo fornecimento de energia a 28 municípios. Na liderança da subsidiária paulista, Marcos foi responsável pela governança, planejamento e gestão das áreas de Operação, Manutenção, Projetos, Construção de Redes e Relacionamento com Clientes e Comunidades.

O início da gestão do executivo à frente da EDP Espírito Santo, que atua em 70 municípios e atende cerca de 1,7 milhão de clientes, ocorre no ano em que o Grupo EDP celebra 50 anos de atuação global e 30 anos no Brasil.  

Marcos Alexandre de Campos é o novo diretor-geral da EDP no Espírito Santo Divulgação/EDP

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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