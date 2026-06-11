EDP anuncia novo diretor-geral no Espírito Santo

O engenheiro Marcos Alexandre de Campos é o novo diretor-geral da EDP no Espírito Santo. Engenheiro eletricista por formação, o executivo está há 38 anos no Grupo EDP. Com atuação no Brasil e em Portugal, tem larga experiência no setor elétrico. A missão de Campos é coordenar um plano estratégico que prevê movimentar R$ 5 bilhões até 2030. Ele assume o lugar de Edson Barbosa, que deixou a distribuidora em dezembro do ano passado.



Ele chega ao Espírito Santo após atuar, entre fevereiro de 2024 e abril de 2026, como diretor-geral da EDP em São Paulo, responsável pelo fornecimento de energia a 28 municípios. Na liderança da subsidiária paulista, Marcos foi responsável pela governança, planejamento e gestão das áreas de Operação, Manutenção, Projetos, Construção de Redes e Relacionamento com Clientes e Comunidades.



O início da gestão do executivo à frente da EDP Espírito Santo, que atua em 70 municípios e atende cerca de 1,7 milhão de clientes, ocorre no ano em que o Grupo EDP celebra 50 anos de atuação global e 30 anos no Brasil.