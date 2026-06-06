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Coluna Abdo Filho

Fábrica de papel da Suzano performa melhor que o esperado no ES

A usina, um investimento de R$ 650 milhões com capacidade para 60 mil toneladas de papel tissue por ano, chegou na plena capacidade só sete meses após o início das operações

Publicado em 06 de Junho de 2026 às 03:00

Públicado em 

06 jun 2026 às 03:00
Abdo Filho

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Abdo Filho

Fábrica de papel da Suzano, em Aracruz, Norte do Espírito Santo Abdo Filho

A fábrica de papel que a Suzano inaugurou, no ano passado, em Aracruz, está performando além do esperado. A usina, um investimento de R$ 650 milhões com capacidade para 60 mil toneladas de papel tissue por ano, chegou à plena capacidade apenas sete meses após o início das operações, em agosto de 2025. Para efeito de comparação, a unidade de Cachoeiro de Itapemirim, inaugurada em 2021 e com 30 mil toneladas de capacidade, chegou aos 100% com um ano e meio de operação. A expectativa para a unidade de Aracruz era de que o ramp up (processo de aumento gradual de atividade) levasse um ano.

"A boa qualidade da mão de obra foi a chave para atingirmos a capacidade máxima em tempo recorde. Fizemos um ramp up mais rápido que o normal. É claro que o conhecimento e a tecnologia ajudam, mas a capacitação que foi feita com a mão de obra foi fundamental. O nível de formação aqui em Aracruz é muito bom", disse Vander Rios, gerente de Bens de Consumo da Suzano no Espírito Santo e na Bahia.

A oferta de mão de obra de boa qualidade é um atrativo relevante. A estratégia da Suzano é seguir crescendo em bens de consumo (guardanapo, papel higiênico, lenço umedecido, por exemplo) e observa os mercados do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Como a localização é fundamental nesse negócio, o Espírito Santo se apresenta bem para o jogo. Hoje, o segmento de tissue da Suzano tem capacidade para 340 mil toneladas por ano e o mercado brasileiro consome 1,4 milhão de toneladas.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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