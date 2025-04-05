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BBB 25: João Pedro, Daniele Hypolito e Maike estão no Paredão; veja como foi a formação

Paredão triplo teve indicado do líder, mais votado da casa e a escolhida em consenso entre Delma e Maike
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Abril de 2025 às 09:46

BBB 25: João Pedro, Daniele Hypolito e Maike estão no Paredão
BBB 25: João Pedro, Daniele Hypolito e Maike estão no Paredão Crédito: Reprodução Globo

Com o Big Brother Brasil 25 no Modo Turbo, na noite desta sexta-feira, 4, mais um Paredão foi formado. O vencedor da Prova do Anjo, João Gabriel, estava imune e não pode ser votado. A líder Vitória Strada indicou João Pedro e a casa votou em Maike. Maike e Delma, como consequência da Prova do Líder realizada ontem, escolheram Daniele Hypolito para ir ao Paredão.

Delma e Maike foram chamados ao confessionário para definir quem, em consenso, mandariam ao Paredão. Maike anunciou que a escolha da dupla foi Daniele Hypolito, que já havia se oferecido para ir à berlinda.

Como foi a votação da casa- Vinícius votou em Maike- Renata votou em Delma- Delma votou em Maike- Daniele Hypolito votou em Maike- Maike votou em Guilherme- João Gabriel votou em Guilherme- Diego Hypolito votou em Maike- Guilherme vota em Maike- João Pedro vota em Guilherme

Maike é o mais votado pela casa e está no Paredão.

Sem a Prova Bate-Volta, o Paredão triplo terá João Pedro, Daniele Hypolito e Maike. Um dos três será eliminado neste domingo, 6.

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