BBB 25: João Pedro, Daniele Hypolito e Maike estão no Paredão; veja como foi a formação

Com o Big Brother Brasil 25 no Modo Turbo, na noite desta sexta-feira, 4, mais um Paredão foi formado. O vencedor da Prova do Anjo, João Gabriel, estava imune e não pode ser votado. A líder Vitória Strada indicou João Pedro e a casa votou em Maike. Maike e Delma, como consequência da Prova do Líder realizada ontem, escolheram Daniele Hypolito para ir ao Paredão.