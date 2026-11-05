Por que homens vivem menos?

A diferente expectativa de vida entre homens e mulheres tem intrigado cientistas desde o início do século passado. Existem diferenças geográficas. Na Rússia e em países do leste europeu, como Ucrânia e Belarus, as mulheres chegam a viver de dez a treze anos mais que os homens (isto antes da guerra...). Em países pobres da África subsaariana, com alta mortalidade materna, essa diferença pode ser de pouco mais de dois anos. No Brasil, a diferença de expectativa de vida está em torno de quase seta anos a mais para as mulheres.





As principais causas destas diferenças importantes de expectativa de vida entre os sexos envolvem múltiplos fatores. Os homens sofrem mais as consequências de doenças não transmissíveis como doença cardiovascular, vários tipos de câncer e diabetes. Causas externas como suicídio, acidentes de trânsito, quedas e violência interpessoal são mais frequentes em homens.





O suicídio é uma causa importante de morte em homens com menos de 50 anos em muitos países e regiões. Doenças infecciosas como infecções respiratórias, tuberculose, HIV/Aids e hepatites doenças relacionadas ao uso de álcool e drogas também são mais comuns no sexo masculino. Diferenças genéticas (telomerases nos cromossomas das mulheres) e hormonais também estão sendo estudadas.