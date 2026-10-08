Idosos, quedas e fraturas: nova pesquisa avalia impacto da suplementação

De acordo com as estatísticas médicas, quase 1/3 dos idosos acima de 65 anos experimentam quedas ao longo de sua existência, e muitas destas resultam em fraturas.





As hospitalizações em decorrência das quedas e fraturas resultam em sequelas com declínio funcional ou mesmo mortes. Quantos de nós temos pessoas queridas idosas que morreram em consequência delas?





Em razão de seu papel no metabolismo ósseo, as suplementações com cálcio e vitamina D são rotineiramente usados para prevenção deste risco de fratura associada a quedas. Embora o custo limite seu uso em larga escala no SUS, na saúde suplementar é raro encontrar idosos que não estejam usando cálcio ou vitamina D ou mesmo ambos.