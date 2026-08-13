Fauci no Senado dos EUA e a morte da história

Todos temos nossos heróis, pessoas que admiramos, cuja história é capaz de fascinar e servir de inspiração. Um dos meus heróis prediletos é Tony Fauci. Anthony Stephen Fauci, médico e cientista, foi nomeado diretor do NIAID (Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos EUA) em novembro de 1984 pelo então presidente Ronald Reagan. Permaneceu na função até novembro de 2022, tendo servido a sete presidentes norte-americanos.





Tony Fauci comandou todos os esforços de pesquisa contra o vírus HIV. Ajudou a criar o PEPFAR (President's Emergency Plan for Aids Relief) que salvou milhões de vidas no continente africano. Em 19 de junho de 2008, por seu pioneirismo, recebeu do então presidente George Bush a Medalha Presidencial da Liberdade. Essa honraria é considerada a maior condecoração civil americana e foi uma merecida homenagem pelos esforços de estímulo à pesquisa e ao controle de uma doença emergente.





Todos nós, médicos infectologistas, quando porventura em congressos internacionais ou folheando revistas científicas de renome nos deparávamos com uma palestra ou artigo de Tony Fauci, tínhamos a certeza de uma abordagem inteligente, inovadora e sensata.