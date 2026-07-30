Medalha Fields de Matemática mostra que imigrantes são vencedores

O prêmio consiste em 15 mil dólares canadenses (pouco mais de R$ 54 mil) dados com uma medalha de ouro com o rosto barbudo de Arquimedes. Afinal, Arquimedes foi um dos maiores matemáticos da Antiguidade (na verdade um polímata), que teria gritado Eureka, ao descobrir na banheira o princípio do empuxo (o volume de água deslocado corresponde ao volume de seu corpo).





No último 23 de julho, a medalha Fields de 2026 foi entregue a 4 matemáticos. É curioso descobrir quem são os “matematletas”: o primeiro foi Yu Deng, 37 anos, nascido na China e hoje na Universidade de Chicago. Deng trabalhou em modelos estatísticos relacionados a leis de Newton sobre movimento para estimar interações entre bilhões de objetos em ricochete.





O segundo foi John Pardon, 37 anos, americano, da Universidade Stony Brook, do estado de Nova York, que trabalha com geometria e topologia. O terceiro foi Jacob Tsimerman, 38 anos, da Universidade de Toronto. Nascido na Rússia, é considerado um teórico dos números. Ele admite que é complicado explicar o que é um teórico dos números. No entanto, está mudando seu foco de pesquisa para a inteligência artificial. Ele quer ter certeza de que poderosos modelos de inteligência artificial não sairão de controle.





A quarta e última premiada foi Hong Wang, 35 anos, também nascida da China e hoje na Universidade de Nova York. Ela explica que gasta a maior parte do seu tempo pensando em tubos longos e finos, como espaguete cru.