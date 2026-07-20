Análise: Por que triunfo da Espanha sobre a Argentina foi uma vitória para o futebol

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Quando Ferran Torres marcou o gol da vitória na prorrogação e Rodri ergueu a taça em Nova Jersey, é difícil imaginar que muitos tenham sentido pena da Argentina

A Espanha triunfou numa batalha de resistência, tanto para jogadores quanto para espectadores, ao derrotar a Argentina e conquistar seu segundo título da Copa do Mundo masculina.

Em todos os aspectos do futebol – e, alguns diriam, também da moralidade – este foi o resultado correto.

"Não há dúvida de que a equipe certa venceu", disse o ex-capitão da Inglaterra Alan Shearer à BBC One. "Do início ao fim, a Espanha controlou a posse de bola. Foram eles que procuraram jogar futebol, criar oportunidades e chegar à defesa adversária."

"Este é um resultado importante para o futebol, devido à forma como jogaram. A Espanha merece."

A Espanha teve 65% de posse de bola, registrou um índice de gols esperados de 1,94 (métrica que estima quantos gols uma equipe deveria marcar, considerando a qualidade das chances criadas) e 20 finalizações, sendo 11 delas na direção do gol.

Por outro lado, o goleiro Unai Simon manteve seu sétimo jogo sem sofrer gols em oito partidas, conquistando a Luva de Ouro de melhor goleiro do torneio.

A Espanha sofreu apenas um gol na Copa do Mundo de 2026 – o menor número de gols sofridos por uma seleção vencedora.

Espanha superou Argentina em todos os aspectos

Ferran Torres foi o segundo jogador a marcar o gol da vitória na prorrogação para a Espanha em uma final de Copa do Mundo, depois de Andrés Iniesta, em 2010 Crédito: Getty Images

A Espanha é, mesmo no mundo difícil de quantificar do futebol internacional, claramente a seleção de maior destaque do mundo.

São campeões mundiais, olímpicos e europeus, e também campeões mundiais femininos. A equipe masculina está invicta há 38 partidas em todas as competições, a maior sequência de uma equipe europeia na história.

A Espanha tropeçou no início desta Copa do Mundo, com um empate sem gols contra Cabo Verde – o que significa que, nas duas ocasiões em que conquistou o título mundial, não conseguiu vencer na estreia, após uma derrota por 1 a 0 para a Suíça em 2010.

Há apenas três registros de jogadores que completaram 100 ou mais passes em uma final de Copa do Mundo. Dois deles foram jogadores da Espanha no domingo: Rodri, com 101, e Pau Cubarsí, com 121.

E para muitos do elenco, isso pode ser apenas o começo.

Cubarsí, de 19 anos, foi eleito o jogador jovem do torneio, enquanto parece muito provável que seu companheiro de equipe no Barcelona, Lamine Yamal , ainda tenha seus melhores anos pela frente.

Com 19 anos e 6 dias, Lamine Yamal tornou-se o terceiro jogador mais jovem a disputar uma final de Copa do Mundo, depois de Pelé em 1958 e Giuseppe Bergomi em 1982. Ele agora é o terceiro jogador mais jovem a vencer a competição.

Com 19 anos e 6 dias, Lamine Yamal tornou-se o terceiro jogador mais jovem a disputar uma final de Copa do Mundo Crédito: Getty Images

Argentina não conseguiu estragar a festa espanhola

A Argentina é frequentemente retratada como a vilã caricata do futebol internacional, especialmente pelos torcedores ingleses.

Assim como na semifinal contra a Inglaterra, os jogadores argentinos passaram o primeiro tempo mais preocupados em impedir que qualquer futebol acontecesse em campo do que em jogar bola.

Leandro Paredes era o principal responsável pela sabotagem, tendo Enzo Fernández como vice.

A Argentina realizou um total de 464 passes, ante 852 da Espanha.

Mas, ao contrário da Inglaterra, a Espanha não se intimidou no segundo tempo. Se tivessem vencido a partida muito antes do gol de Torres aos 106 minutos, não haveria muito do que reclamar.

O argentino Emiliano Martínez teve que fazer 11 defesas – o maior número já registrado por um goleiro em uma final de Copa do Mundo.

Por outro lado, no outro extremo do campo, os atuais campeões tornaram-se a primeira equipe na história da Copa do Mundo a não finalizar ao gol nos 90 minutos de uma final. Sua primeira tentativa veio com Lionel Messi aos 117 minutos.

A Argentina perdeu a coroa, e as cenas que se seguiram ao apito final levaram muitos a sentir que também haviam perdido a dignidade.

'Comportamento repugnante'

O capitão da Argentina, Lionel Messi, não conseguiu conter as lágrimas durante a entrega do troféu Crédito: Getty Images

Fernández recebeu primeiro um cartão amarelo por reclamação com a arbitragem e, em seguida, um segundo amarelo por uma entrada duríssima e completamente fora do tempo, que fez Cubarsí dar uma cambalhota.

Após o apito final, Paredes se envolveu em confusões com Rodri, Gavi e Borja Iglesias, e seu companheiro de equipe Nahuel Molina também foi visto dando um soco em um jogador espanhol que passava pelo local.

"É constrangedor ver esse tipo de coisa depois que o jogo já terminou", disse o comentarista da BBC Wayne Rooney. "Alguém foi coroado campeão da Copa do Mundo. Isso não é suficiente."

"Paredes é melhor do que isso. Não para por aí. Ele continua e continua."

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, tentou defender o desempenho de sua equipe em meio a lágrimas na coletiva de imprensa pós-jogo, mas só conseguiu admitir que o melhor time havia vencido.

"Apesar de eles terem jogado melhor que nós até o minuto 85, eu adoraria saber o que teria acontecido se ainda tivéssemos 11 jogadores em campo", disse ele sobre a expulsão de Fernández.

"Conseguimos chegar até o fim, quando o jogo estava tão aberto, mas simplesmente não dava para vencer. Eles mereceram a vitória, essa é a realidade."

A Argentina pode até ter levado a final da Copa do Mundo para a prorrogação – a quinta das últimas seis a chegar a esse ponto –, mas isso não conseguiu mascarar sua inferioridade.

"A Argentina não pode ter absolutamente nenhuma queixa sobre o que aconteceu", disse o ex-goleiro da Inglaterra Joe Hart à BBC One. "Comportamento repugnante."

"Não acho que Rodri precisasse confrontá-los, mas você entende que depois de 120 minutos em que você está irritado e acha que foi injustiçado, e o árbitro está no seu pé, você acaba se sentindo assim."