Entre o tarifaço e a fábrica: o futuro industrial do Espírito Santo

O Espírito Santo deve observar essa história com atenção. Nossa economia possui uma base industrial importante, construída em torno da mineração, da siderurgia, da celulose, do petróleo e gás e das rochas naturais. São atividades que geram produção, exportações, arrecadação e empregos. Entretanto, há duas vulnerabilidades conhecidas: a concentração em poucos setores e a forte dependência do mercado externo.





Os Estados Unidos receberam 27% das exportações capixabas em 2025. No primeiro semestre deste ano, ainda absorveram 27,5%, embora as vendas do Estado para aquele país já tenham recuado 17,2%.





Quando mais de um quarto das exportações depende de um único destino, uma canetada em Washington deixa de ser um problema diplomático e passa a ameaçar empresas e empregos capixabas.





A nova tarifa adicional de 25%, que entra em vigor neste mês, não alcançou igualmente todos os nossos produtos. Minério de ferro, petróleo, celulose, café solúvel e parte relevante das rochas, como o quartzito, foram preservados. Isso evita um choque ainda maior. Mas mármores, granitos e outros materiais continuam submetidos à sobretaxa.





O impacto pode parecer pequeno quando diluído na pauta total: os produtos atingidos movimentaram cerca de US$ 240 milhões em vendas capixabas aos Estados Unidos em 2025. Para as empresas diretamente afetadas, contudo, não existe “apenas 2,3% da pauta estadual”. Existem encomendas canceladas, margens comprimidas, férias coletivas, investimentos adiados e trabalhadores receosos de perder o emprego.





Esse é o ponto em que uma crise comercial pode se transformar em má desindustrialização. Uma fábrica não desaparece sozinha. Quando ela fecha ou reduz a produção, enfraquece também transportadoras, oficinas, fornecedores, comércio e serviços das cidades ao redor. Perde-se uma cadeia produtiva inteira. Reconstruí-la depois costuma ser muito mais caro do que preservá-la.





Há, felizmente, um sinal na direção contrária. A construção da fábrica da GWM em Aracruz pode introduzir no Estado uma indústria automotiva de maior complexidade, somando-se às cadeias já consolidadas da siderurgia, mineração, petróleo, celulose e rochas. O projeto prevê investimento de R$ 5,8 bilhões, capacidade de até 200 mil veículos por ano e milhares de empregos quando estiver plenamente implantado.





A proximidade da ArcelorMittal e de outros produtores e transformadores de aço abre espaço para que parte dos insumos seja fornecida aqui mesmo. Há ainda a possibilidade de atrair fabricantes de componentes, baterias, motores elétricos, softwares, equipamentos e serviços de engenharia.





Convém conter a euforia. Montar automóveis no Espírito Santo não significa, automaticamente, criar uma cadeia automotiva capixaba. Se peças, tecnologia e serviços especializados vierem quase todos de fora, teremos uma grande unidade industrial com poucos encadeamentos locais. Será produção no território, mas não necessariamente desenvolvimento do território.