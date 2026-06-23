A insegurança jurídica como precedente

No Brasil, a controvérsia permanece igualmente aberta. Em 17 de junho de 2026, no ARE 1.532.603 (Tema 1.389 da repercussão geral), o ministro Gilmar Mendes determinou o levantamento da suspensão dos processos em tramitação nas Varas do Trabalho e nos Tribunais Regionais do Trabalho que discutem a licitude de diferentes formas de contratação, inclusive aquelas relacionadas ao trabalho em plataformas digitais.





A decisão permitiu o regular prosseguimento da instrução processual e dos julgamentos pelas instâncias ordinárias, mantendo o sobrestamento apenas após o esgotamento da jurisdição dos Tribunais Regionais do Trabalho.





Embora a medida tenha buscado evitar o represamento dos processos, a questão de fundo permanece sem solução definitiva, aguardando a futura definição do Supremo Tribunal Federal acerca dos critérios jurídicos aplicáveis a essas relações de trabalho.

O problema transcende o trabalho em plataformas digitais.





Ele expõe uma dificuldade cada vez mais evidente dos sistemas jurídicos contemporâneos: a incapacidade de acompanhar a velocidade das transformações econômicas e sociais.





O processo legislativo, por sua própria natureza, é lento. Quando finalmente produz uma resposta normativa, o mercado já se transformou, os modelos de negócio já evoluíram e novas formas de contratação já surgiram. O resultado é a abertura de extensas zonas de incerteza, nas quais trabalhadores e empresas são obrigados a atuar sem parâmetros jurídicos claros.





Nessas situações, espera-se que o Poder Judiciário desempenhe função estabilizadora, fornecendo respostas mais rápidas e uniformes do que aquelas produzidas pelo processo legislativo.





Foi exatamente para isso que o sistema brasileiro passou, especialmente após o Código de Processo Civil de 2015, a investir na construção de um modelo de precedentes vinculantes.





A promessa era simples: reduzir a dispersão decisória, conferir previsibilidade aos jurisdicionados e acelerar a formação de entendimentos uniformes sobre temas repetitivos. A experiência envolvendo o trabalho em plataformas, entretanto, revela que essa promessa ainda está longe de ser cumprida.





Após anos de discussão judicial, o Supremo Tribunal Federal ainda não produziu uma decisão definitiva sobre a matéria. Enquanto isso, milhares de processos permaneceram suspensos em todo o país por força da determinação proferida no Tema 1.389.





A recente decisão do ministro Gilmar Mendes, ao levantar parcialmente essa suspensão, representa menos uma solução para o problema do que o reconhecimento de que o modelo adotado se tornou insustentável. O represamento de ações alcançou proporções incompatíveis com a própria garantia constitucional da duração razoável do processo, exigindo a abertura das comportas antes que o congestionamento se tornasse ainda mais severo.