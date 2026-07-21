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Finanças pessoais

Além do cofrinho: 3 formas de ensinar educação financeira aos filhos nas férias

Supermercado, passeios e cofrinho podem ajudar crianças a desenvolver hábitos financeiros saudáveis desde cedo

Publicado em 21 de Julho de 2026 às 10:46

Públicado em 

21 jul 2026 às 10:46
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli Isis Parteli

Com as férias escolares, a busca por atividades para entreter os filhos entra no topo das prioridades em casa. Mas e se, em vez de apenas buscar passatempos, usássemos esse tempo livre para dar aos pequenos uma verdadeira ferramenta para a vida?


Falar sobre finanças com as crianças não precisa ser um bicho de sete cabeças, e o mês de julho é a oportunidade perfeita para começar. Nas férias, é possível mostrar, na prática, como as escolhas moldam diretamente o bem-estar.

Voltar ao bom e velho cofrinho ajuda a tornar o esforço de juntar dinheiro mais visível para a criança Shutterstock

Para isso, seguem três formas de introduzir esses conceitos:


1. O desafio do supermercado


A ida ao mercado é um dos melhores laboratórios de finanças. Que tal, em uma dessas vezes, dar uma missão aos pequenos?


Defina um orçamento (por exemplo, de R$ 30,00) para que eles escolham os itens do lanche da tarde ou algo para um jantar especial. Isso ensina a priorizar: "Se eu comprar um biscoito mais caro, sobrará dinheiro para o chocolate?".


Eles aprendem, na prática, o conceito de custo de oportunidade, ou seja, que, ao escolher uma coisa, inevitavelmente, é necessário abrir mão de outra.


2. Planejamento de passeios


Se a família planeja uma ida ao cinema, a um parque ou uma tarde de sorvete, envolva a criança no planejamento.


Em vez de apenas pagar a conta, defina um valor limite para o dia e compartilhe esse número com ela. Durante o passeio, mostre o preço das coisas: “O ingresso custa tanto, a pipoca custa tanto. Como podemos encaixar tudo no nosso orçamento?”


Quando a criança entende que o recurso é finito, ela começa a valorizar o passeio e a planejar o consumo. É a diferença entre ter e escolher.


3. O visual do dinheiro


Com a digitalização do dinheiro com o Pix e dos cartões, as crianças podem perder a noção de saída do recurso. Voltar ao bom e velho cofrinho, ou até mesmo usar uma pequena quantia em espécie para uma meta de curto prazo, como um brinquedo que a criança deseja comprar, ajuda a tornar o esforço mais visível.

Quando elas veem o dinheiro crescer ou diminuir, a compreensão sobre o valor do trabalho e da paciência se torna muito mais concreta.

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Mais importante do que qualquer atividade lúdica é o exemplo dado. Se as crianças veem os responsáveis planejando os gastos, pesquisando preços e sendo conscientes, elas absorverão esses hábitos como naturais.


Aproveite as férias de julho para eliminar o tabu de falar sobre dinheiro e colocá-lo como uma ferramenta. Ensinar educação financeira agora é garantir que as crianças, no futuro, tenham a liberdade de escolher seus próprios caminhos com responsabilidade e clareza.

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Isis Parteli

Isis Parteli Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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