Além do cofrinho: 3 formas de ensinar educação financeira aos filhos nas férias

Para isso, seguem três formas de introduzir esses conceitos:





1. O desafio do supermercado





A ida ao mercado é um dos melhores laboratórios de finanças. Que tal, em uma dessas vezes, dar uma missão aos pequenos?





Defina um orçamento (por exemplo, de R$ 30,00) para que eles escolham os itens do lanche da tarde ou algo para um jantar especial. Isso ensina a priorizar: "Se eu comprar um biscoito mais caro, sobrará dinheiro para o chocolate?".





Eles aprendem, na prática, o conceito de custo de oportunidade, ou seja, que, ao escolher uma coisa, inevitavelmente, é necessário abrir mão de outra.





2. Planejamento de passeios





Se a família planeja uma ida ao cinema, a um parque ou uma tarde de sorvete, envolva a criança no planejamento.





Em vez de apenas pagar a conta, defina um valor limite para o dia e compartilhe esse número com ela. Durante o passeio, mostre o preço das coisas: “O ingresso custa tanto, a pipoca custa tanto. Como podemos encaixar tudo no nosso orçamento?”





Quando a criança entende que o recurso é finito, ela começa a valorizar o passeio e a planejar o consumo. É a diferença entre ter e escolher.





3. O visual do dinheiro





Com a digitalização do dinheiro com o Pix e dos cartões, as crianças podem perder a noção de saída do recurso. Voltar ao bom e velho cofrinho, ou até mesmo usar uma pequena quantia em espécie para uma meta de curto prazo, como um brinquedo que a criança deseja comprar, ajuda a tornar o esforço mais visível.



Quando elas veem o dinheiro crescer ou diminuir, a compreensão sobre o valor do trabalho e da paciência se torna muito mais concreta.