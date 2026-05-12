Pix mais protegido: novas regras para recuperar dinheiro de golpes entram em vigor

O Pix transformou a dinâmica financeira do país, mas sua agilidade também trouxe desafios no combate a golpes. Para combater os fraudadores, o Banco Central estabeleceu novas regras para o mecanismo de devolução do Pix, denominado MED 2.0 — Mecanismo Especial de Devolução —, que, embora anunciadas anteriormente, passaram a ser obrigatórias na segunda-feira (11). A mudança representa um avanço significativo na proteção do usuário e na integridade das operações.
O que muda na prática?
Até então, o processo de recuperação de valores apresentava uma barreira técnica importante: o bloqueio de recursos ficava restrito apenas à primeira conta que recebia a transferência. Essa limitação permitia a “pulverização", estratégia em que os valores eram rapidamente distribuídos por diversas outras contas, em diferentes bancos, o que dificultava o mapeamento do golpe e a recuperação dos valores.
As novas regras buscam solucionar essa lacuna, por meio do “rastreio em cascata”, que permite o monitoramento em múltiplas camadas.
As principais melhorias são:
- Bloqueio em múltiplas contas: se o criminoso dividir o dinheiro do golpe em dez contas diferentes, o novo sistema tem permissão para identificar e bloquear esses valores em todas elas simultaneamente.
- Automação de resposta: o processo deixa de ser uma troca de mensagens manual entre bancos e passa a ser um protocolo automático dentro da rede do Pix, tornando a resposta muito mais rápida do que o saque do criminoso.
- Varredura instantânea: O rastreio ocorre em toda a cadeia de transferência para onde o dinheiro fluiu, permitindo que ele seja retido para análise e posterior devolução.
Como agir em caso de problemas?
Para o usuário, o processo continua simples: ao identificar uma transação indevida ou sob coação, a notificação deve ser feita à sua própria instituição financeira, via canais oficiais, em um prazo de até 80 dias.
A grande diferença acontece nos bastidores, onde a busca pelo recurso desviado torna-se sistêmica.
Além disso, com o rastreio automático, quem empresta ou vende o acesso à sua conta para receber dinheiro ilícito terá o CPF marcado pelo sistema de monitoramento de forma muito mais rápida, enfrentando bloqueios imediatos e restrições severas em todo o Sistema Financeiro Nacional.
Prevenção ainda é o melhor caminho
Embora o fortalecimento do sistema aumente a confiança nas transações, a segurança digital é uma construção conjunta entre tecnologia e comportamento. A sofisticação dos mecanismos de controle não substitui a prudência do usuário na hora de fazer um Pix. Verificar os dados do destinatário antes da confirmação final continua sendo a prática mais eficaz de prevenção.
Com a vigência destas novas regras, o Banco Central continua atuando para consolidar o Pix não apenas como uma ferramenta de conveniência, mas como um ambiente de circulação financeira cada vez mais resiliente e seguro.
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