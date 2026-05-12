Pix mais protegido: novas regras para recuperar dinheiro de golpes entram em vigor

Até então, o processo de recuperação de valores apresentava uma barreira técnica importante: o bloqueio de recursos ficava restrito apenas à primeira conta que recebia a transferência. Essa limitação permitia a “pulverização", estratégia em que os valores eram rapidamente distribuídos por diversas outras contas, em diferentes bancos, o que dificultava o mapeamento do golpe e a recuperação dos valores.





As novas regras buscam solucionar essa lacuna, por meio do “rastreio em cascata”, que permite o monitoramento em múltiplas camadas.





As principais melhorias são:



