Segurança na palma da mão: como cuidar da sua vida digital

Houve um tempo em que a maior preocupação de segurança era a integridade de nossas carteiras físicas. Hoje, o cenário é mais complexo: nossos bancos, documentos de identificação e memórias estão concentrados no nosso celular.

Essa centralização transformou o smartphone no alvo principal de organizações criminosas, que exploram brechas de comportamento para acessar o que temos de mais valioso: nossa informação.

De links falsos a aplicativos espiões, golpes crescem e exigem atenção redobrada dos usuários Crédito: Imagem gerada pelo ChatGPT

A isca perfeita: o golpe da oportunidade imperdível

As estratégias dos criminosos digitais baseiam-se, primordialmente, em táticas de engenharia social, explorando gatilhos psicológicos como a curiosidade e o senso de urgência. Sob o pretexto de oportunidades financeiras ou benefícios exclusivos, golpistas utilizam plataformas como o WhatsApp para disseminar links fraudulentos.

Ao clicar nessas comunicações, o usuário muitas vezes autoriza, inadvertidamente, a instalação de códigos maliciosos (malwares) que monitoram atividades e capturam informações sensíveis. Esses aplicativos espiões operam em segundo plano, sendo capazes de registrar senhas e espelhar a tela do aparelho sem que a vítima perceba qualquer anomalia.

Algumas abordagens são bastante comuns nesses tipos de golpes:

Promoções com valores muito abaixo do mercado;

Ofertas de brindes de marcas renomadas;

Propostas de regularização de crédito via aplicativos de mensagens.

Além do clique: a ameaça do acesso remoto

Uma das modalidades mais perigosas atualmente é o chamado golpe da mão fantasma ou acesso remoto. Nele, o criminoso não quer apenas seus dados, mas o controle total do seu celular.

Os fraudadores costumam utilizar falsos softwares de suporte técnico ou de prova de vida, que são malwares disfarçados, além de links maliciosos, para visualizar a tela do dispositivo e capturar dados bancários.

Para blindar esse ecossistema, a prevenção exige camadas extras de segurança:

Bloqueio de aplicativos sensíveis: tanto Android quanto iOS permitem proteger aplicativos individualmente com biometria;

Autenticação robusta: substitua o código por SMS por aplicativos autenticadores ou chaves de segurança físicas

Gestão de credenciais: evite salvar senhas no navegador ou em blocos de notas sem criptografia e utilize senhas fortes e exclusivas para cada serviço.

O efeito dominó

Ter uma senha descoberta não é um problema isolado, é um efeito dominó. O golpista usa seu e-mail para recuperar a senha da rede social, que por sua vez dá acesso a contatos e dados de pagamento.

Proteger o celular é, acima de tudo, ganhar tempo. Quanto mais barreiras, como biometria, senhas fortes e diferentes para cada serviço, mais difícil fica para o invasor.