Cartão de crédito adicional: aliado ou vilão?

O uso de cartão de crédito é um hábito consolidado entre os brasileiros e pode ser um grande aliado, se usado com responsabilidade. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (ABECS), foram movimentados R$ 3,1 trilhões em 2025 por meio de cartões de crédito, um crescimento de 14,5% em comparação com o ano anterior. Esse dado evidencia que o cartão é, hoje, uma das principais ferramentas para a gestão do consumo das famílias brasileiras.

Quem utiliza o serviço pode optar por compartilhar o limite de crédito entre membros da família. Essa é uma prática comum, mas que exige controle financeiro.

O cartão de crédito adicional funciona como uma extensão do cartão do titular e permite que terceiros, como filhos, cônjuges ou até agregados, realizem transações que serão consolidadas em uma fatura única.

Como funciona

O cartão de crédito adicional é vinculado ao limite e ao CPF do titular do cartão principal. O novo plástico é gerado em nome da pessoa que irá utilizá-lo, porém, com senhas distintas, sendo possível fazer compras de forma independente e sem necessidade de autorização prévia do titular a cada uso.

Nesse contexto, o grande benefício é que o titular consegue compartilhar seu limite de uso do cartão com as pessoas de sua confiança. Ou seja, se o titular possui um limite de R$ 10.000,00, esse será o valor máximo disponível para utilização somada por todos os cartões vinculados.

Geralmente, as instituições financeiras permitem que o titular estabeleça um teto de gastos específico para os cartões adicionais, além de possibilitar a visualização separada das compras na fatura, o que contribui para uma melhor organização.

Vantagens

O cartão adicional oferece benefícios que vão além da autonomia na realização de pagamentos:

Extensão de benefícios: o dependente passa a usufruir das mesmas vantagens do cartão do titular. Caso o cartão principal seja de uma categoria de alto padrão, como Black ou Infinite, o adicional também terá direito a seguros de viagem, proteção de compras e até acesso a salas VIP em aeroportos.

Centralização e recompensas: todos os gastos realizados pelos adicionais acumulam pontos ou cashback diretamente na conta do titular. Isso acelera o resgate de benefícios e facilita a visualização dos custos familiares em um só extrato.

Cuidados essenciais

Apesar das facilidades, a prudência deve guiar a decisão de disponibilizar cartões adicionais, pois a responsabilidade pelo pagamento da fatura é do titular do cartão. Para garantir a segurança do orçamento, a definição de limite específico e o monitoramento das transações são essenciais.

Criar um planejamento financeiro que envolva o uso de cartões adicionais é, acima de tudo, um exercício prático de educação financeira. O segredo para que essa ferramenta seja uma aliada reside na combinação entre tecnologia e diálogo transparente dentro de casa.

