Cartão de crédito: aliado ou vilão?

Uma pesquisa recente realizada pelo Datafolha, a pedido da Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços) revelou que 85% dos brasileiros pagam a fatura do cartão em dia.





Esse dado desmistifica a ideia de que o cartão de crédito é um passaporte inevitável para a inadimplência e mostra que a maioria da população consegue manter uma relação saudável com o crédito.





Informações do Banco Central de abril confirmam que 74,3% de todo o saldo movimentado nessa modalidade são de operações sem cobrança de juros. A modalidade de crédito rotativo, frequentemente associada ao principal meio de endividamento dos brasileiros, representa apenas 2,7% do total das dívidas das pessoas físicas no país.