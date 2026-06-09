Como evitar golpes na Copa do Mundo que usam IA para clonar sites

A realização da Copa do Mundo mobiliza milhões de brasileiros. No entanto, esse período também intensifica a atuação de golpistas no ambiente virtual. Aproveitando-se do entusiasmo dos torcedores, eles têm aprimorado fraudes financeiras para atrair vítimas digitais. Uma pesquisa da empresa NordVPN, provedora de serviços de rede privada virtual, aponta um cenário alarmante: 48% dos brasileiros já foram alvos de fraudes envolvendo futebol, lazer ou viagens.
O estudo destaca o peso do fator emocional nessas abordagens. De acordo com os dados, os cidadãos ficam mais vulneráveis a armadilhas digitais em dois momentos opostos: em estado de empolgação (33%) ou de frustração (36%).
A armadilha do clique rápido: o que é phishing?
A principal tática utilizada pelos criminosos digitais é o chamado phishing, termo em inglês derivado de "pescar".
O mecanismo funciona exatamente como uma pescaria: o golpista lança uma "isca" atrativa na internet e aguarda o clique da vítima. Nesta Copa, os ataques ganharam o reforço de duas ferramentas tecnológicas: a inteligência artificial (IA) e o Pix.
Aproveitando o forte interesse público por álbuns de figurinhas e produtos oficiais, os criminosos utilizam a IA para clonar páginas de grandes marcas em poucos minutos, criando sites falsos praticamente idênticos aos originais. Eles também cruzam dados vazados para enviar mensagens personalizadas com o nome da vítima pelo WhatsApp ou Instagram, plataformas que lideram o índice de fraudes.
O cidadão recebe uma notificação informando que ganhou um brinde da Seleção e que, para retirá-lo, basta acessar o link e pagar o valor do frete. É nesse momento que o golpe se consolida: como o Pix é instantâneo, o dinheiro é transferido imediatamente para contas de laranjas e o produto nunca é entregue.
Como blindar o seu bolso
A prevenção ainda é o melhor caminho. Conheça três medidas de segurança para proteger o seu bolso:
- Monitore a sua emoção: viu uma promoção incrível logo após uma vitória do Brasil ou uma oferta relâmpago apelando para a urgência? Respire fundo e espere cinco minutos antes de agir. A empolgação é a maior aliada do golpista.
- Não clique em links diretos: recebeu uma oferta no WhatsApp ou viu um anúncio no Instagram? Não clique. Vá ao navegador do celular e digite o site oficial da empresa.
- Evite sites que “só” aceitam Pix: para compras on-line, prefira o cartão virtual do aplicativo do seu banco.
Ao manter a atenção redobrada nas interações digitais, o torcedor garante que as únicas grandes emoções desta Copa fiquem restritas ao que acontece dentro de campo.
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