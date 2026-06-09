Como evitar golpes na Copa do Mundo que usam IA para clonar sites

A principal tática utilizada pelos criminosos digitais é o chamado phishing, termo em inglês derivado de "pescar".





O mecanismo funciona exatamente como uma pescaria: o golpista lança uma "isca" atrativa na internet e aguarda o clique da vítima. Nesta Copa, os ataques ganharam o reforço de duas ferramentas tecnológicas: a inteligência artificial (IA) e o Pix.





Aproveitando o forte interesse público por álbuns de figurinhas e produtos oficiais, os criminosos utilizam a IA para clonar páginas de grandes marcas em poucos minutos, criando sites falsos praticamente idênticos aos originais. Eles também cruzam dados vazados para enviar mensagens personalizadas com o nome da vítima pelo WhatsApp ou Instagram, plataformas que lideram o índice de fraudes.





O cidadão recebe uma notificação informando que ganhou um brinde da Seleção e que, para retirá-lo, basta acessar o link e pagar o valor do frete. É nesse momento que o golpe se consolida: como o Pix é instantâneo, o dinheiro é transferido imediatamente para contas de laranjas e o produto nunca é entregue.