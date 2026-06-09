Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Segurança digital

Como evitar golpes na Copa do Mundo que usam IA para clonar sites

Impulsionados por inteligência artificial e pela rapidez do Pix, criminosos miram torcedores com golpes envolvendo figurinhas e falsos brindes da Seleção

Publicado em 09 de Junho de 2026 às 08:17

Públicado em 

09 jun 2026 às 08:17
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

A realização da Copa do Mundo mobiliza milhões de brasileiros. No entanto, esse período também intensifica a atuação de golpistas no ambiente virtual. Aproveitando-se do entusiasmo dos torcedores, eles têm aprimorado fraudes financeiras para atrair vítimas digitais. Uma pesquisa da empresa NordVPN, provedora de serviços de rede privada virtual, aponta um cenário alarmante: 48% dos brasileiros já foram alvos de fraudes envolvendo futebol, lazer ou viagens.


O estudo destaca o peso do fator emocional nessas abordagens. De acordo com os dados, os cidadãos ficam mais vulneráveis a armadilhas digitais em dois momentos opostos: em estado de empolgação (33%) ou de frustração (36%).

Golpistas aproveitam o interesse por figurinhas e brindes da Seleção para atrair vítimas com ofertas falsas e pagamentos via Pix
Golpistas aproveitam o interesse por figurinhas e brindes da Seleção para atrair vítimas com ofertas falsas e pagamentos via Pix Imagem meramente ilustrativa gerada pelo ChatGPT

A armadilha do clique rápido: o que é phishing?

A principal tática utilizada pelos criminosos digitais é o chamado phishing, termo em inglês derivado de "pescar".


O mecanismo funciona exatamente como uma pescaria: o golpista lança uma "isca" atrativa na internet e aguarda o clique da vítima. Nesta Copa, os ataques ganharam o reforço de duas ferramentas tecnológicas: a inteligência artificial (IA) e o Pix.


Aproveitando o forte interesse público por álbuns de figurinhas e produtos oficiais, os criminosos utilizam a IA para clonar páginas de grandes marcas em poucos minutos, criando sites falsos praticamente idênticos aos originais. Eles também cruzam dados vazados para enviar mensagens personalizadas com o nome da vítima pelo WhatsApp ou Instagram, plataformas que lideram o índice de fraudes.


O cidadão recebe uma notificação informando que ganhou um brinde da Seleção e que, para retirá-lo, basta acessar o link e pagar o valor do frete. É nesse momento que o golpe se consolida: como o Pix é instantâneo, o dinheiro é transferido imediatamente para contas de laranjas e o produto nunca é entregue.

Como blindar o seu bolso

A prevenção ainda é o melhor caminho. Conheça três medidas de segurança para proteger o seu bolso:


  1. Monitore a sua emoção: viu uma promoção incrível logo após uma vitória do Brasil ou uma oferta relâmpago apelando para a urgência? Respire fundo e espere cinco minutos antes de agir. A empolgação é a maior aliada do golpista.
  2. Não clique em links diretos: recebeu uma oferta no WhatsApp ou viu um anúncio no Instagram? Não clique. Vá ao navegador do celular e digite o site oficial da empresa.
  3. Evite sites que “só” aceitam Pix: para compras on-line, prefira o cartão virtual do aplicativo do seu banco.


Ao manter a atenção redobrada nas interações digitais, o torcedor garante que as únicas grandes emoções desta Copa fiquem restritas ao que acontece dentro de campo.

Leia mais artigos de Isis Parteli 

Pix mais protegido: novas regras para recuperar dinheiro de golpes entram em vigor

Endividamento silencioso: como pequenas contas podem quebrar o seu orçamento

Segurança na palma da mão: como cuidar da sua vida digital

Cartão virtual: seu aliado nas compras on-line

Pix mais seguro: saiba o que muda a partir de fevereiro

Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

Tópicos Relacionados

Isis Parteli Copa do Mundo Golpe
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Guia registra temperatura negativa no Parque Nacional do Caparaó
Guia registra temperatura negativa no Parque Nacional do Caparaó no ES
ESTour registrou números positivos em sua primeira edição
ES 'vende' suas belezas na Argentina para atrair turistas do país vizinho
Imagem de destaque
Mutirão do emprego abre vagas de emprego em hospitais do ES nesta quarta-feira (10)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados