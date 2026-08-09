O que resta a Lívia Vasconcelos? Os três caminhos da primeira-dama

Quem a conhece sabe bem: ela tem aspirações políticas. Especialista em cirurgia oncológica, a médica Lívia Vasconcelos, primeira-dama de Colatina, é jovem (pouco mais de 30 anos), articulada, comunicativa e dona de um carisma reconhecido por quem convive com ela. Para alguns, o maior talento político da família Vasconcelos ainda está guardado do público.





Descrita também como alguém com perfil dominante, Lívia, segundo relatos, exerce indisfarçável influência sobre a administração do marido, Renzo Vasconcelos (PSD), em Colatina, assim como também já exercia sobre o Hospital São José, pertencente à família de Renzo. Nos bastidores, é mais que uma primeira-dama. É quase a “primeira-ministra” colatinense.





Lívia queria ser candidata a vice-governadora na chapa de Lorenzo Pazolini (Republicanos), numa operação que esteve a um milímetro de ser confirmada, mas que acabou implodida na hora H – pelo próprio Renzo, sob pressão de Sérgio Meneguelli.





Entre o desejo de lançar a esposa, impulsionando sua carreira política, e a necessidade imperiosa de atender a Meneguelli, Renzo fez a segunda opção: como presidente estadual do PSD, bancou a candidatura do ex-prefeito ao Senado, em uma chapa isolada, sem candidato a governador (muito menos a vice).





Assim, Lívia teve de renunciar a seu projeto e ao desejo que verdadeiramente nutria, como confirmou em entrevista logo após a convenção do PSD, na noite de quarta-feira (5). Ela também confirmou o convite feito a ela, pessoalmente, por Pazolini.





“Recebi de fato esse convite para ser candidata a vice-governadora do Espírito Santo. Fiquei muito feliz, muito alegre, porque isso mostra que estou no caminho certo, mesmo que eu não tenha disputado nada, ou seja, estou sendo reconhecida pela população e também pela classe política. Isso me deixou entusiasmada! Por isso, o Pazolini tem muito do meu carinho e da minha afeição pelo projeto dele.”





Entretanto, mesmo sem ser vice de ninguém, Lívia ainda pode participar da disputa eleitoral. Dentro do PSD, ela passou a ser automaticamente tratada como favoritíssima para ocupar, se quiser, a 1ª suplência da chapa de Meneguelli ao Senado.





“Seria um ótimo nome”, opina o deputado e ex-prefeito colatinense. Logo após a convenção, ele disse ter preferência por um nome, mas não quis revelá-lo antes da hora.





“Eu estou pensando sobre isso”, admite Lívia agora, à coluna. “Preciso pensar antes de decidir.” Segundo a primeira-dama, Meneguelli reforçou o convite a ela no dia da convenção, antes do início dos trabalhos.





A alternativa à suplência, para ela, é ser candidata a deputada (federal ou estadual).