Chapa desejada por Flávio Bolsonaro concretizada no Espírito Santo

No dia 25 de fevereiro, o senador Flávio Bolsonaro, candidato do Partido Liberal (PL) à Presidência, passou o dia em uma série de reuniões com dirigentes nacionais da sigla, na sede do PL, em Brasília. Em uma sala, deixou um documento, vazado e publicado na imprensa. O documento revelava em que pé estavam, naquele momento, as estratégias do partido para a construção dos palanques eleitorais em todos os estados brasileiros, incluindo o Espírito Santo.





Intitulado “Situação nos Estados”, o papel continha uma série de anotações feitas à mão pelo primogênito de Jair Bolsonaro, após ter discutido estado por estado com líderes locais da legenda. Além das estratégias, o registro expunha impasses regionais e a avaliação sobre alguns pré-candidatos.





Sem poder negar seu conteúdo, Flávio confirmou a veracidade das anotações. Mas, para botar panos quentes, afirmou que os registros não expressavam necessariamente sua posição pessoal, refletindo “sugestões” recebidas de senadores e deputados federais do PL ao longo daquele dia – incluindo o senador Magno Malta, presidente do partido no Espírito Santo. O manuscrito gerou grande desgaste com aliados.





Na seção do documento dedicada ao Espírito Santo, como candidato ao governo, o nome anotado por Flávio era o do prefeito de Vitória: “Lorenzo Pazolini (Rep)”.





Já no tópico “Senado”, dois nomes foram listados por ele: Evair de Melo (hoje no Republicanos) e Maguinha Malta (PL).





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À mão, Flávio fez uma rasura, corrigindo o partido atribuído a Evair: riscou “(PL)” e mudou para “(PP)”, legenda de Evair àquela altura. Do nome do deputado, puxou uma seta e escreveu “JB” (vinculando Evair diretamente ao pai, Jair Bolsonaro). No fim de março, Evair trocou o PP pelo Republicanos.





Flávio ainda registrou: “Conversa c/ Magno”. Não ficou claro se aquele esboço de chapa majoritária fora fruto de uma conversa com Magno, ou se Flávio fizera constar que precisava conversar com o senador para buscar viabilizar aquele esboço.