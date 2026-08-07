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Vitor Vogas

Chapa desejada por Flávio Bolsonaro concretizada no Espírito Santo

Anotações do candidato do PL à Presidência, feitas em fevereiro e vazadas para a imprensa, continham um esboço de chapa majoritária com três nomes que de fato agora estão juntos no palanque

Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 05:00

Públicado em 

07 ago 2026 às 05:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
Evair de Melo, Lorenzo Pazolini e Maguinha Malta
Evair de Melo, Lorenzo Pazolini e Maguinha Malta Fotomontagem

No dia 25 de fevereiro, o senador Flávio Bolsonaro, candidato do Partido Liberal (PL) à Presidência, passou o dia em uma série de reuniões com dirigentes nacionais da sigla, na sede do PL, em Brasília. Em uma sala, deixou um documento, vazado e publicado na imprensa. O documento revelava em que pé estavam, naquele momento, as estratégias do partido para a construção dos palanques eleitorais em todos os estados brasileiros, incluindo o Espírito Santo.


Intitulado “Situação nos Estados”, o papel continha uma série de anotações feitas à mão pelo primogênito de Jair Bolsonaro, após ter discutido estado por estado com líderes locais da legenda. Além das estratégias, o registro expunha impasses regionais e a avaliação sobre alguns pré-candidatos.


Sem poder negar seu conteúdo, Flávio confirmou a veracidade das anotações. Mas, para botar panos quentes, afirmou que os registros não expressavam necessariamente sua posição pessoal, refletindo “sugestões” recebidas de senadores e deputados federais do PL ao longo daquele dia – incluindo o senador Magno Malta, presidente do partido no Espírito Santo. O manuscrito gerou grande desgaste com aliados.


Na seção do documento dedicada ao Espírito Santo, como candidato ao governo, o nome anotado por Flávio era o do prefeito de Vitória: “Lorenzo Pazolini (Rep)”.


Já no tópico “Senado”, dois nomes foram listados por ele: Evair de Melo (hoje no Republicanos) e Maguinha Malta (PL).


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À mão, Flávio fez uma rasura, corrigindo o partido atribuído a Evair: riscou “(PL)” e mudou para “(PP)”, legenda de Evair àquela altura. Do nome do deputado, puxou uma seta e escreveu “JB” (vinculando Evair diretamente ao pai, Jair Bolsonaro). No fim de março, Evair trocou o PP pelo Republicanos.


Flávio ainda registrou: “Conversa c/ Magno”. Não ficou claro se aquele esboço de chapa majoritária fora fruto de uma conversa com Magno, ou se Flávio fizera constar que precisava conversar com o senador para buscar viabilizar aquele esboço.

Anotações de Flávio Bolsonaro
Anotações de Flávio Bolsonaro

À época, por meio de sua assessoria, Magno apressou-se em desmentir qualquer definição de apoio ou candidatura (exceto a da sua filha Maguinha para o Senado, da qual ele jamais abriu mão). “No que diz respeito ao Espírito Santo, é importante esclarecer que não procede o conteúdo divulgado em listas extraoficiais que circulam na internet.”

 

Em todo caso, as anotações vazadas permitiram, já àquela altura, duas constatações.

Em primeiro lugar, o pragmatismo de Flávio poderia levar PL ao palanque de Pazolini, no lugar de abraçar a proposta, defendida vigorosamente por alguns membros do partido no Espírito Santo, de lançar Magno Malta ou algum outro quadro próprio ao Palácio Anchieta.

 

Em segundo lugar, Evair gozava mesmo da preferência de Jair Bolsonaro para disputar o Senado.

 

Fato é que, após pouco mais de cinco meses, o rascunho de Flávio efetivamente se concretizou nas eleições em solo capixaba.

 

Na disputa majoritária, o PL se coligou com o Republicanos no Espírito Santo – algo não realizado, por exemplo, na eleição presidencial. O partido dos Bolsonaro abraçou e agora apoia oficialmente a candidatura de Pazolini ao governo estadual.

 

Pazolini inclusive ganhou declaração de apoio do próprio Flávio e declarou apoio a ele para a Presidência, pessoalmente, durante um encontro do PL em Vitória, no dia 18 de julho.

 

Ao mesmo tempo, os dois candidatos dessa chapa são, exatamente, Maguinha (pelo PL) e Evair de Melo (pelo Republicanos).

 

Falta só a definição do candidato a vice-governador ou vice-governadora de Pazolini, que deverá vir de uma das duas siglas. Mas a posição de vice não constava nas anotações de Flávio.

Flávio Bolsonaro e Lorenzo Pazolini
Flávio Bolsonaro e Lorenzo Pazolini juntos num palanque em Vitória (18/07/2026) Fernando Madeira

Só para não perder o trocadilho...

Maguinha é uma candidata extremamente “bíblica”. Em seus pronunciamentos, cita com frequência Deus e personagens do livro sagrado dos cristãos.


Por sua vez, Evair tem Eva até no nome. Como se sabe, trata-se da primeira personagem feminina da Bíblia (e da criação divina, segundo o livro).


De certo modo, os dois combinaram. 

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Vitor Vogas

Vitor Vogas Vitor Vogas

Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

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