Os três destaques do plano de governo de Ricardo Ferraço

O prefeito de Viana, Wanderson Bueno (Podemos), foi anunciado pelo governador Ricardo Ferraço na manhã da última terça-feira (4) como um dos dois coordenadores do seu plano de governo, ao lado da subsecretária estadual de Orçamento, Juliani
Nunes. O documento deverá ser registrado na Justiça Eleitoral no dia 15 de
agosto, quando Ricardo requerer o registro da sua candidatura ao cargo de
governador.
Falando à coluna, Wanderson explicou as linhas gerais do programa
de governo de Ricardo, que já está praticamente pronto, em processo de revisão.
De acordo com o prefeito de Viana, o plano é dividido em
três eixos temáticos: “Estado Mais Humano”, “Estado Mais Empreendedor” e “Estado
Mais Moderno”.
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Estado Mais Humano
O primeiro eixo, segundo Wanderson, é voltado para o “cuidado
com as pessoas”. Aqui entrarão as seguintes áreas:
. Saúde
. Segurança
. Educação
. Proteção Social
. Habitação
. Mobilidade Urbana
. Cultura
. Esportes
Estado Mais
Empreendedor
Essa parte do plano é focada na atração de investimentos
para o Estado, no oferecimento de um bom ambiente de negócios, nos investimentos
do governo em infraestrutura, mobilidade, meio ambiente, agricultura, turismo,
economia verde e azul.
O eixo, segundo Wanderson, também contempla a qualificação
profissional voltada para a qualidade de capital humano, além da promoção de um
desenvolvimento equilibrado entre as microrregiões capixabas.
Estado Mais Moderno
De acordo com o prefeito de Viana, essa parte inclui a busca
pela implantação de um governo cada vez mais digital, priorizando a
participação social, a gestão por resultados, a simplificação do acesso aos
serviços públicos, a incorporação de IA, ciência de dados e inovação.
Wanderson ainda destaca a transparência e a integridade, bem
como a manutenção de uma boa gestão fiscal e da cultura do planejamento.
A “tradução” para a
sociedade
O coordenador do plano não chega a sublinhar, neste ponto, o
“carro-chefe do programa de governo”, ou um projeto prioritário.
Segundo ele, no momento, a prioridade é encontrar as
melhores estratégias de comunicação para fazer as principais ideias do plano
chegarem à população numa linguagem simples, direta e compreensível para todos.
E é nisso que ele já está trabalhando, em diálogo com a equipe de marketing da
campanha do governador.
“Nosso ponto de partida é o Plano ES 500 anos, lançado em
2025, e todo o percurso trilhado pelos governos de Casagrande. A partir daí,
como é que a gente constrói, com o olhar do Ricardo? O que estamos fazendo agora
é justamente essa tradução. Estamos pensando como é que a gente vai traduzir
toda essa proposta numa linguagem mais acessível para que o capixaba entenda como
é que tudo isso vai transformar a vida dele no dia a dia.”
Elo com os prefeitos
Ricardo tem repetido que, assim como Casagrande, o atual
governo dele é “municipalista” e o próximo também o será, se ele vencer em
outubro.
Além dos fatores já elencados aqui, Wanderson foi escalado
por Ricardo como coordenador do seu programa de governo para reforçar essa
mensagem de “municipalismo” e para que os prefeitos do Espírito Santo tenham um
link direto com o plano (uma obra aberta, em progresso, que poderá ser
modificada ao longo da campanha, incorporando sugestões).
A presença de Wanderson também garantirá que os demais
prefeitos tenham um canal direto com a própria campanha de Ricardo, já que o prefeito
de Viana, um representante deles, também deverá autuar de outras formas nos
bastidores da campanha, participando de maneira mais ampla.
Dentro do QG de Ricardo, ele poderá ser os ouvidos e a voz
dos prefeitos.
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