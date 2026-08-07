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Vitor Vogas

Os três destaques do plano de governo de Ricardo Ferraço

Saiba quais são os três eixos em torno dos quais está escrito o programa de governo de Ricardo. E mais: o representante dos prefeitos no QG da campanha do governador

Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 13:11

Públicado em 

07 ago 2026 às 13:11
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
Ricardo Ferraço é governador do ES Ales

O prefeito de Viana, Wanderson Bueno (Podemos), foi anunciado pelo governador Ricardo Ferraço na manhã da última terça-feira (4) como um dos dois coordenadores do seu plano de governo, ao lado da subsecretária estadual de Orçamento, Juliani Nunes. O documento deverá ser registrado na Justiça Eleitoral no dia 15 de agosto, quando Ricardo requerer o registro da sua candidatura ao cargo de governador.


Falando à coluna, Wanderson explicou as linhas gerais do programa de governo de Ricardo, que já está praticamente pronto, em processo de revisão.


De acordo com o prefeito de Viana, o plano é dividido em três eixos temáticos: “Estado Mais Humano”, “Estado Mais Empreendedor” e “Estado Mais Moderno”. 

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Estado Mais Humano 

O primeiro eixo, segundo Wanderson, é voltado para o “cuidado com as pessoas”. Aqui entrarão as seguintes áreas:


. Saúde


. Segurança


. Educação


. Proteção Social


. Habitação


. Mobilidade Urbana


. Cultura


. Esportes

Estado Mais Empreendedor

Essa parte do plano é focada na atração de investimentos para o Estado, no oferecimento de um bom ambiente de negócios, nos investimentos do governo em infraestrutura, mobilidade, meio ambiente, agricultura, turismo, economia verde e azul.


O eixo, segundo Wanderson, também contempla a qualificação profissional voltada para a qualidade de capital humano, além da promoção de um desenvolvimento equilibrado entre as microrregiões capixabas. 

Estado Mais Moderno 

De acordo com o prefeito de Viana, essa parte inclui a busca pela implantação de um governo cada vez mais digital, priorizando a participação social, a gestão por resultados, a simplificação do acesso aos serviços públicos, a incorporação de IA, ciência de dados e inovação.


Wanderson ainda destaca a transparência e a integridade, bem como a manutenção de uma boa gestão fiscal e da cultura do planejamento.

A “tradução” para a sociedade

O coordenador do plano não chega a sublinhar, neste ponto, o “carro-chefe do programa de governo”, ou um projeto prioritário.


Segundo ele, no momento, a prioridade é encontrar as melhores estratégias de comunicação para fazer as principais ideias do plano chegarem à população numa linguagem simples, direta e compreensível para todos. E é nisso que ele já está trabalhando, em diálogo com a equipe de marketing da campanha do governador.


“Nosso ponto de partida é o Plano ES 500 anos, lançado em 2025, e todo o percurso trilhado pelos governos de Casagrande. A partir daí, como é que a gente constrói, com o olhar do Ricardo? O que estamos fazendo agora é justamente essa tradução. Estamos pensando como é que a gente vai traduzir toda essa proposta numa linguagem mais acessível para que o capixaba entenda como é que tudo isso vai transformar a vida dele no dia a dia.”

Wanderson Bueno, Camillo Neves, Ricardo Ferraço e Juliani Nunes
Wanderson Bueno, Camillo Neves, Ricardo Ferraço e Juliani Nunes Cid Costa

Elo com os prefeitos

Ricardo tem repetido que, assim como Casagrande, o atual governo dele é “municipalista” e o próximo também o será, se ele vencer em outubro.


Além dos fatores já elencados aqui, Wanderson foi escalado por Ricardo como coordenador do seu programa de governo para reforçar essa mensagem de “municipalismo” e para que os prefeitos do Espírito Santo tenham um link direto com o plano (uma obra aberta, em progresso, que poderá ser modificada ao longo da campanha, incorporando sugestões).


A presença de Wanderson também garantirá que os demais prefeitos tenham um canal direto com a própria campanha de Ricardo, já que o prefeito de Viana, um representante deles, também deverá autuar de outras formas nos bastidores da campanha, participando de maneira mais ampla.


Dentro do QG de Ricardo, ele poderá ser os ouvidos e a voz dos prefeitos. 

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Vitor Vogas

Vitor Vogas Vitor Vogas

Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

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