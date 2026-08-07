Os três destaques do plano de governo de Ricardo Ferraço

O prefeito de Viana, Wanderson Bueno (Podemos), foi anunciado pelo governador Ricardo Ferraço na manhã da última terça-feira (4) como um dos dois coordenadores do seu plano de governo, ao lado da subsecretária estadual de Orçamento, Juliani Nunes. O documento deverá ser registrado na Justiça Eleitoral no dia 15 de agosto, quando Ricardo requerer o registro da sua candidatura ao cargo de governador.





Falando à coluna, Wanderson explicou as linhas gerais do programa de governo de Ricardo, que já está praticamente pronto, em processo de revisão.





De acordo com o prefeito de Viana, o plano é dividido em três eixos temáticos: “Estado Mais Humano”, “Estado Mais Empreendedor” e “Estado Mais Moderno”.





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