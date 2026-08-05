AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Letícia Gonçalves

Guerino Zanon sai do PSD após partido ficar neutro na disputa pelo governo do ES

Ex-prefeito de Linhares vai atuar como cabo eleitoral do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos)

Publicado em 05 de Agosto de 2026 às 20:31

Públicado em 

05 ago 2026 às 20:31
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Livia Vasconcelos, Renzo Vasconcelos e Guerino Zanon
Livia Vasconcelos, Renzo Vasconcelos e Guerino Zanon na terça-feira (4) Instagram/@renzo.vasconcelos


O que diz Guerino Zanon

O que sempre me moveu na atividade partidária foi o interesse público e a lealdade aos meus princípios.

Por 22 anos fui filiado ao MDB. Todas as oportunidades que os linharenses e capixabas me proporcionaram foram exercidos como Mdebista. Deixei o partido em 2022 porque a direção estadual não queria uma candidatura autêntica. Preferiu apoiar o projeto de poder do Palacio Anchieta da reeleição em troca de favores e interesses pessoais. 

Neste momento, mantendo os mesmos princípios, deixo o PSD porque as conversas feitas pela direção estadual e combinadas não foram confirmadas. Agradeço a todos pela confiança. Vamos seguindo para a vitória com Pazolini governador.

Mais colunas de Letícia Gonçalves

O time de Lorenzo Pazolini nas eleições de 2026

Pazolini x Ricardo: Mara Maroca escolheu um lado e não foi o do próprio partido

Racha na direita: Monjardim acusa Evair de desconstruir aliança no ES

O impacto da "saída" de Hartung da corrida pelo governo do Espírito Santo

A saia justa de Lorenzo Pazolini na convenção do PL

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

Tópicos Relacionados

PSD
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Deterioradas a níveis sem precedentes, relações com EUA e Argentina inauguraram a diplomacia brasileira
Caminhão atinge carros estacionados na Serra
Caminhão atinge seis carros estacionados na Serra
Na convenção da Federação União Progressita, Camillo Neves, Renato Casagrande, Marcelo Santos, Da Vitória e Ricardo Ferraço selam aliança
Federação confirma Camillo Neves como vice de Ricardo e lança deputados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados