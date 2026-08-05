Guerino Zanon sai do PSD após partido ficar neutro na disputa pelo governo do ES

O ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon está fora do PSD. Ele avisou, em entrevista concedida à coluna na segunda-feira (3)
, que se o partido não subisse no palanque do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) na disputa pelo governo do Espírito Santo, pediria desfiliação da sigla imediatamente.
Na noite desta quarta (5), logo após o PSD decidir em convenção que vai ficar neutro na corrida pelo Palácio Anchieta
, Zanon confirmou que vai cumprir a palavra:
"Deixo o PSD porque as conversas feitas pela direção estadual e combinadas não foram confirmadas. Agradeço a todos pela confiança. Vamos seguindo para a vitória com Pazolini governador".
Desde a manhã desta quarta, havia a expectativa de que o PSD iria ficar ao lado do ex-prefeito de Vitória. E até iria indicar um nome para a vaga de vice, que seria o da primeira-dama de Colatina, Lívia Vasconcelos.
Havia, entretanto, também a possibilidade de a legenda declarar a neutralidade e foi isso que, ao fim e ao cabo, aconteceu.
Se o PSD entrasse na coligação de Pazolini, não poderia lançar o deputado estadual Sérgio Meneguelli como candidato ao Senado.
No palanque do ex-prefeito da Capital já há dois candidatos ao mesmo posto, Evair de Melo (Republicanos) e Maguinha Malta (PL).
Meneguelli não caberia lá.
Para não rifar o correligionário, o presidente estadual do PSD, Renzo Vasconcelos, decidiu não selar a aliança.
Se o PSD se juntasse ao time do governador Ricardo Ferraço (MDB), encontraria o mesmo problema.
Lá também já há dois candidatos ao Senado: Renato Casagrande (PSB) e Rose de Freitas (MDB).
ÚNICA SAÍDA
A neutralidade e o lançamento isolado de Meneguelli foram a única saída.
Em entrevista coletiva após a convenção do PSD, Renzo chegou a afirmar que as portas do partido seguem abertas para Guerino Zanon, inclusive se o ex-prefeito de Linhares quiser ser candidato a deputado federal ou a deputado estadual.
Zanon, porém, já havia dito que não pretende disputar nenhum cargo e sim atuar como cabo eleitoral de Pazolini.