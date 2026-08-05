Guerino Zanon sai do PSD após partido ficar neutro na disputa pelo governo do ES





"Deixo o PSD porque as conversas feitas pela direção estadual e combinadas não foram confirmadas. Agradeço a todos pela confiança. Vamos seguindo para a vitória com Pazolini governador".





Desde a manhã desta quarta, havia a expectativa de que o PSD iria ficar ao lado do ex-prefeito de Vitória. E até iria indicar um nome para a vaga de vice, que seria o da primeira-dama de Colatina, Lívia Vasconcelos.





Havia, entretanto, também a possibilidade de a legenda declarar a neutralidade e foi isso que, ao fim e ao cabo, aconteceu.





Se o PSD entrasse na coligação de Pazolini, não poderia lançar o deputado estadual Sérgio Meneguelli como candidato ao Senado.





No palanque do ex-prefeito da Capital já há dois candidatos ao mesmo posto, Evair de Melo (Republicanos) e Maguinha Malta (PL).





Meneguelli não caberia lá.





Para não rifar o correligionário, o presidente estadual do PSD, Renzo Vasconcelos, decidiu não selar a aliança.





Se o PSD se juntasse ao time do governador Ricardo Ferraço (MDB), encontraria o mesmo problema.





Lá também já há dois candidatos ao Senado: Renato Casagrande (PSB) e Rose de Freitas (MDB).





ÚNICA SAÍDA





A neutralidade e o lançamento isolado de Meneguelli foram a única saída.





Em entrevista coletiva após a convenção do PSD, Renzo chegou a afirmar que as portas do partido seguem abertas para Guerino Zanon, inclusive se o ex-prefeito de Linhares quiser ser candidato a deputado federal ou a deputado estadual.





Zanon, porém, já havia dito que não pretende disputar nenhum cargo e sim atuar como cabo eleitoral de Pazolini.