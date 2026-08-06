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Eleições 2026

Candidato ao governo do ES, Ricardo Ferraço diz respeitar neutralidade do PSD

A declaração foi dada na noite desta quarta-feira (5), logo após a convenção do MDB, em Cariacica

Publicado em 05 de Agosto de 2026 às 21:34

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

05 ago 2026 às 21:34

Horas depois de o PSD anunciar que permanecerá neutro na disputa pelo governo do Espírito Santo e lançar o deputado estadual Sérgio Meneguelli como candidato ao Senado, Ricardo Ferraço (MDB) afirmou que recebeu a decisão com naturalidade e disse que sua prioridade continua sendo fortalecer a aliança construída em torno de sua candidatura à reeleição.


A declaração foi dada na noite desta quarta-feira (5), logo após a convenção do MDB, em Cariacica, que oficializou o governador como candidato à reeleição.


 Perguntado sobre a posição do PSD, presidido no Estado pelo prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos, Ricardo evitou qualquer crítica e destacou a amplitude da coalizão formada para a campanha.

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"Olha, a gente respeita as decisões de todos os partidos. Eu estou muito feliz com a capacidade que coletivamente nós tivemos de construir uma frente muito ampla. Essa frente ampla vai colocar de pé um programa de governo para dialogar com os capixabas. Então, a minha energia toda está na direção de continuar desenvolvendo isso que a gente construiu, respeitando a decisão de todos os partidos, inclusive dos adversários", afirmou.

MDB lança candidatura de Ricardo Ferraço ao governo e de Rose de Freitas ao Senado em convenção
MDB lança candidatura de Ricardo Ferraço (centro) ao governo em convenção Ricardo Medeiros

A definição do PSD encerrou semanas de negociações sobre o posicionamento da legenda, que era cortejada por diferentes grupos políticos. 


Ricardo também foi questionado se faltou algum movimento de seu grupo político para convencer o PSD a integrar a aliança governista. O emedebista descartou essa hipótese e voltou a defender o respeito à autonomia da legenda.


"Não fazemos esse tipo de avaliação. O PSD tomou a decisão que julgou melhor, e ela tem o nosso respeito. Temos uma relação muito cordial com o presidente do partido, o prefeito Renzo Vasconcelos, e também com o deputado estadual Serginho Meneguelli. A política se faz com diálogo e respeito. O PSD escolheu o caminho que entendeu ser o melhor, e cabe a nós respeitar essa decisão", disse

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