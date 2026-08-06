Candidato ao governo do ES, Ricardo Ferraço diz respeitar neutralidade do PSD

Horas depois de o PSD anunciar que permanecerá neutro na disputa pelo governo do Espírito Santo e lançar o deputado estadual Sérgio Meneguelli como candidato ao Senado, Ricardo Ferraço (MDB) afirmou que recebeu a decisão com naturalidade e disse que sua prioridade continua sendo fortalecer a aliança construída em torno de sua candidatura à reeleição.





A declaração foi dada na noite desta quarta-feira (5), logo após a convenção do MDB, em Cariacica, que oficializou o governador como candidato à reeleição.





Perguntado sobre a posição do PSD, presidido no Estado pelo prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos, Ricardo evitou qualquer crítica e destacou a amplitude da coalizão formada para a campanha.