Ricardo fala em valores cristãos ao ser confirmado na disputa ao governo do ES

O MDB oficializou, durante convenção estadual realizada na noite desta quarta-feira (5), em Cariacica, a candidatura do governador Ricardo Ferraço à reeleição ao Palácio Anchieta. O candidato disse que defenderá os valores cristãos e da família.
O partido, presidido no Espírito Santo
pelo prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, também confirmou a ex-senadora
Rose de Freitas como candidata ao Senado Federal.
Além de lançar Rose para uma das vagas ao Senado, a legenda
homologou apoio ao ex-governador Renato Casagrande (PSB), que disputará a
segunda cadeira da bancada capixaba no Congresso Nacional pela aliança formada
em torno da candidatura de Ferraço.
A convenção oficializou, ainda, o vereador de Vitória Camillo
Neves (PP) como candidato a vice-governador na chapa encabeçada por Ricardo
Ferraço. O nome do parlamentar havia sido anunciado pelo governador na terça-feira (4), após acordo com a federação União Progressista, formada por
Progressistas (PP) e União Brasil.
Ao anunciar a escolha nas redes sociais, Ferraço afirmou que
a definição foi construída por meio do diálogo entre os partidos da aliança.
O evento também homologou as candidaturas visando às chapas proporcionais de deputado estadual e federal.
Além de destacar que, como governador do Espírito Santo, defenderá os valores cristãos e da família, o mandatário afirmou que seu grupo político conseguiu construir uma frente ampla de apoio ao seu projeto de seguir comandando o Executivo estadual.
"Para isso (construir uma frente ampla de apoio), é preciso muito diálogo e humildade", afirmou o governador.
A fala do candidato ocorre poucas horas depois de o PSD decidir por desembarcar definitivamente da aliança formada por Republicanos e o Partido Liberal (PL) em torno da candidatura do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) para o governo capixaba.