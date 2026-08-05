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Convenção do MDB

Ricardo fala em valores cristãos ao ser confirmado na disputa ao governo do ES

Camillo Neves (PP) foi oficializado como vice e Rose de Freitas (MDB), como candidata ao Senado

Publicado em 05 de Agosto de 2026 às 20:44

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

05 ago 2026 às 20:44
MDB lança candidatura de Ricardo Ferraço ao governo e de Rose de Freitas ao Senado em convenção
Ricardo Ferraço em convenção do MDB que oficializou seu nome na disputa pela reeleição Ricardo Medeiros

O MDB oficializou, durante convenção estadual realizada na noite desta quarta-feira (5), em Cariacica, a candidatura do governador Ricardo Ferraço à reeleição ao Palácio Anchieta. O candidato disse que defenderá os valores cristãos e da família. 


O partido, presidido no Espírito Santo pelo prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, também confirmou a ex-senadora Rose de Freitas como candidata ao Senado Federal.


Além de lançar Rose para uma das vagas ao Senado, a legenda homologou apoio ao ex-governador Renato Casagrande (PSB), que disputará a segunda cadeira da bancada capixaba no Congresso Nacional pela aliança formada em torno da candidatura de Ferraço.


A convenção oficializou, ainda, o vereador de Vitória Camillo Neves (PP) como candidato a vice-governador na chapa encabeçada por Ricardo Ferraço. O nome do parlamentar havia sido anunciado pelo governador na terça-feira (4), após acordo com a federação União Progressista, formada por Progressistas (PP) e União Brasil.


Ao anunciar a escolha nas redes sociais, Ferraço afirmou que a definição foi construída por meio do diálogo entre os partidos da aliança.


O evento também homologou as candidaturas visando às chapas proporcionais de deputado estadual e federal.

"Frente ampla"

Além de destacar que, como governador do Espírito Santo, defenderá os valores cristãos e da família, o mandatário afirmou que seu grupo político conseguiu construir uma frente ampla de apoio ao seu projeto de seguir comandando o Executivo estadual.


"Para isso (construir uma frente ampla de apoio), é preciso muito diálogo e humildade", afirmou o governador.


A fala do candidato ocorre poucas horas depois de o PSD decidir por desembarcar definitivamente da aliança formada por Republicanos e o Partido Liberal (PL) em torno da candidatura do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) para o governo capixaba.

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