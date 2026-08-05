Federação confirma Camillo Neves como vice de Ricardo e lança deputados

Após a divulgação antecipada do nome do vereador Camillo Neves (PP) nesta semana para ser o vice de Ricardo Ferraço (MDB) nas Eleições 2026, a convenção da noite desta quarta-feira (5) da Federação União Progressista serviu para confirmar a candidatura do parlamentar na chapa para o governo do Espírito Santo.





Com a aliança consolidada, Ricardo participou do evento antes de se dirigir à convenção do próprio partido, agendada para outro local e no mesmo horário. O ex-governador Renato Casagrande (PSB), candidato ao Senado Federal, também esteve presente. A federação defende o nome do socialista para uma das vagas em disputa, mas ainda não definiu a quem será dado apoio à segunda vaga de senador.





Os partidos federados — União Brasil e Progressistas (PP) — também lançaram candidaturas para deputados federais e estaduais. Ao todo, a federação apresentou 28 candidatos para a Assembleia Legislativa. No Espírito Santo, o máximo seriam 31 concorrentes, considerando o número de cadeiras na Casa de Leis mais um. Para a Câmara Federal, o grupo chega com chapa cheia, isto é, 11 nomes na disputa.