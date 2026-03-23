Letícia Gonçalves
Letícia Gonçalves
Este é um espaço para falar de Política: notícias, opiniões, bastidores, principalmente do que ocorre no Espírito Santo. A colunista ingressou na Rede Gazeta em 2006, atuou na Rádio CBN Vitória/Gazeta Online e migrou para a editoria de Política de A Gazeta em 2012, em que trabalhou como repórter e editora-adjunta

Ricardo diz que superfederação "tem tamanho" para ocupar vaga de vice ou Senado

União Progressista confirmou, nesta segunda-feira (23), apoio ao emedebista na corrida pelo Palácio Anchieta

Vitória
Publicado em 23/03/2026 às 18h38
Ricardo Ferraço recebe o apoio da federação União Progressista
Ricardo Ferraço recebe o apoio da federação União Progressista. Crédito: Antônio Leles/Divulgação

A federação formada por PP e União Brasil, como esperado, selou apoio à pré-candidatura de Ricardo Ferraço (MDB) ao governo do Espírito Santo e endossou Renato Casagrande (PSB) como pré-candidato ao Senado nesta segunda-feira (23).

A União Progressista contou com auxílio de ricardistas e casagrandistas na montagem da chapa de candidatos a deputado federal — algo prioritário para os partidos. Mas quer mais.

A superfederação está de olho em vagas majoritárias na chapa de Ricardo e Casagrande, ou seja, as vagas de candidatos a vice-governador e/ou a senador.

"Nós também estamos declarando o apoio à candidatura ao Senado de Renato Casagrande. E a outra (vaga de candidato ao Senado) nós vamos decidir aqui. A outra nós vamos decidir aqui na federação", discursou Marcelo Santos, presidente estadual do União Brasil, durante o anúncio.

Durante a entrevista coletiva, Ricardo não negou a afirmação de Marcelo, mas não foi tão categórico:

"A federação tem força, tamanho, musculatura, popularidade e presença no Espírito Santo para estar sentada à mesa para debater, discutir as definições do campo majoritário".

O presidente estadual do PP e da federação, Da Vitória, confirmou que tem disposição para disputar o Senado:

Da Vitória (PP)

Deputado federal

"Nunca neguei isso"

"Mas, diferentemente de muitos que se colocam pré-candidatos ao Senado, eu sempre me coloquei como pré-candidato à reeleição (a deputado federal) porque é isso que meu braço alcança, mas estou disposto e seguro a participar de qualquer projeto, desde que seja um consenso desta família que nos ampara", completou Da Vitória.

No campo ricardista/casagrandista, há outros pré-candidatos ao Senado, como o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, e a ex-senadora Rose de Freitas, ambos do MDB.

À boca miúda, entretanto, integrantes do MDB e de outros partidos apostam que a sigla não vai lançar candidato nem candidata ao Senado, pelo fato de o MDB já ter a pré-candidatura de Ricardo ao governo.

Isso, em tese, deixaria o caminho livre para a União Progressista.

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