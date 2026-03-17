Maguinha Malta e a divisão da direita na corrida pelo Senado no ES

Maguinha Malta. Crédito: Divulgação

A pré-candidatura de Maguinha Malta (PL), filha do senador Magno Malta (PL), ao Senado não é unanimidade na direita. Mas o mesmo se pode dizer de outros nomes na disputa no Espírito Santo.



Como a coluna mostrou, há um certo congestionamento de potenciais concorrentes. Uma das principais rivalidades ocorre entre o intento de Magno de garantir um assento para a herdeira e a tentativa do deputado federal Evair de Melo (PP) de se viabilizar.

Evair já recebeu uma breve declaração de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) — antes da prisão deste — e gostaria de ser o candidato do PL ao posto.

Quem dá as cartas no partido no Espírito Santo, entretanto, é Magno Malta.

No último dia 10, o senador registrou, no X (antigo Twitter), que tem gente inventando "atritos" no PL, "onde só existe união".

A indireta foi para Evair, presumivelmente.

Magno Malta (PL) Senador "A pré-candidatura de Maguinha Malta ao Senado é uma decisão de grupo, do próprio partido (...) O resto é barulho de quem não tem o que apresentar"

Nos bastidores, há tempos a coluna ouve relatos de descontentamento dentro do próprio PL a respeito do lançamento de Maguinha, pelo fato de ela ser inexperiente nas urnas e contar apenas com o pai como capital político.

Também há um quê de machismo na resistência ao nome dela, uma vez que quando é para lançar filhos de Jair Bolsonaro na política, ninguém do PL reclama.

Vide o caçula do clã, Jair Renan, que exerce um mandato apagado como vereador em Balneário Camboriú (SC).

Agora, após a publicação de algumas pesquisas de intenção de voto para o Senado no Espírito Santo, Magno Malta se diz ainda mais convicto.

"Pesquisas não servem apenas para medir intenção de voto; elas também funcionam como indicadores de legitimidade política e de reconhecimento público", escreveu o Senador, nas redes sociais.

"Nesse contexto, o desempenho de Maguinha chama atenção. Mesmo sem ocupar mandato, ela já demonstra densidade política, forte recall eleitoral e presença consistente no debate público", completou.

Vereador de Vitória filiado ao PL, Armandinho Fontoura faz coro ao presidente estadual do PL:

"Maguinha é a candidata do PL e surpreendeu a todos pontuando bem em pesquisas. Magno está certo, a candidatura dela é competitiva".

Outro integrante do partido ressalva que, inicialmente, o nome dela enfrentava muito mais resistências, mas o desempenho em pesquisas pode respaldá-la diante da pressão feita por outros nomes da própria direita.

Para Evair desbancar Maguinha, seria preciso uma intervenção do PL nacional.

Lembrando que o deputado, ao menos por enquanto, nem é filiado ao partido de Magno e sim ao Progressistas.

Em entrevista à coluna na segunda-feira (16), Evair fez questão de ressaltar que "a candidatura da Maguinha é legítima" e que "a nacional (do PL) deu autonomia para o Magno decidir".

Evair de Melo (PP) Deputado federal "Tenho que resolver o 'problema' que é o pedido do Bolsonaro para eu disputar o Senado. Se não for pelo PL, vou tentar outro partido"

Se permanecer no PP, o deputado deve disputar a reeleição.

"Mas acho que vamos ter fortes emoções ainda", previu.

QUEM MAIS

Em 2026, duas vagas vão estar em disputa para o Senado em cada estado. No Espírito Santo, porém, é quase consenso entre lideranças políticas que uma das cadeiras vai ficar com o governador Renato Casagrande (PSB).

O chefe do Executivo estadual vai renunciar ao mandato no próximo dia 2 para participar do pleito.

A direita e nomes de quaisquer outros espectros estão disputando, na prática, uma vaga só.

O ex-deputado federal Carlos Manato filiou-se recentemente ao Republicanos e tenta se viabilizar para o Senado. Há também Callegari (DC) e Leonardo Monjardim (Novo).

Além disso, Sérgio Meneguelli obteve aval do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, para se dizer pré-candidato ao Senado.

O senador Marcos do Val (Podemos) quer tentar a reeleição, mas falta um partido que aceite entrar nessa empreitada.

No palanque de Casagrande — que pode lançar mais de um nome ao Senado — estão o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, e a ex-senadora Rose de Freitas, ambos do MDB e com vontade de disputar uma vaga de senador.

Por último, mas não menos importante, há o senador Fabiano Contarato. A prioridade do PT no Espírito Santo é a reeleição do parlamentar.

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