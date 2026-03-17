Letícia Gonçalves
Letícia Gonçalves
Este é um espaço para falar de Política: notícias, opiniões, bastidores, principalmente do que ocorre no Espírito Santo. A colunista ingressou na Rede Gazeta em 2006, atuou na Rádio CBN Vitória/Gazeta Online e migrou para a editoria de Política de A Gazeta em 2012, em que trabalhou como repórter e editora-adjunta

Maguinha Malta e a divisão da direita na corrida pelo Senado no ES

Filha do senador Magno Malta está no páreo. Mas, na prática, há muitos "conservadores" para uma vaga só

Vitória
Publicado em 17/03/2026 às 10h27
Maguinha Malta
Maguinha Malta. Crédito: Divulgação

A pré-candidatura de Maguinha Malta (PL), filha do senador Magno Malta (PL), ao Senado não é unanimidade na direita. Mas o mesmo se pode dizer de outros nomes na disputa no Espírito Santo.

Como a coluna mostrou, há um certo congestionamento de potenciais concorrentes. Uma das principais rivalidades ocorre entre o intento de Magno de garantir um assento para a herdeira e a tentativa do deputado federal Evair de Melo (PP) de se viabilizar.

Evair já recebeu uma breve declaração de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) — antes da prisão deste — e gostaria de ser o candidato do PL ao posto.

Quem dá as cartas no partido no Espírito Santo, entretanto, é Magno Malta.

No último dia 10, o senador registrou, no X (antigo Twitter), que tem gente inventando "atritos" no PL, "onde só existe união".

A indireta foi para Evair, presumivelmente.

Magno Malta (PL)

Senador

"A pré-candidatura de Maguinha Malta ao Senado é uma decisão de grupo, do próprio partido (...) O resto é barulho de quem não tem o que apresentar"

Nos bastidores, há tempos a coluna ouve relatos de descontentamento dentro do próprio PL a respeito do lançamento de Maguinha, pelo fato de ela ser inexperiente nas urnas e contar apenas com o pai como capital político.

Também há um quê de machismo na resistência ao nome dela, uma vez que quando é para lançar filhos de Jair Bolsonaro na política, ninguém do PL reclama.

Vide o caçula do clã, Jair Renan, que exerce um mandato apagado como vereador em Balneário Camboriú (SC).

Agora, após a publicação de algumas pesquisas de intenção de voto para o Senado no Espírito Santo, Magno Malta se diz ainda mais convicto.

"Pesquisas não servem apenas para medir intenção de voto; elas também funcionam como indicadores de legitimidade política e de reconhecimento público", escreveu o Senador, nas redes sociais.

"Nesse contexto, o desempenho de Maguinha chama atenção. Mesmo sem ocupar mandato, ela já demonstra densidade política, forte recall eleitoral e presença consistente no debate público", completou.

Vereador de Vitória filiado ao PL, Armandinho Fontoura faz coro ao presidente estadual do PL:

"Maguinha é a candidata do PL e surpreendeu a todos pontuando bem em pesquisas. Magno está certo, a candidatura dela é competitiva".

Outro integrante do partido ressalva que, inicialmente, o nome dela enfrentava muito mais resistências, mas o desempenho em pesquisas pode respaldá-la diante da pressão feita por outros nomes da própria direita.

Para Evair desbancar Maguinha, seria preciso uma intervenção do PL nacional.

Lembrando que o deputado, ao menos por enquanto, nem é filiado ao partido de Magno e sim ao Progressistas.

Em entrevista à coluna na segunda-feira (16), Evair fez questão de ressaltar que "a candidatura da Maguinha é legítima" e que "a nacional (do PL) deu autonomia para o Magno decidir".

Evair de Melo (PP)

Deputado federal

"Tenho que resolver o 'problema' que é o pedido do Bolsonaro para eu disputar o Senado. Se não for pelo PL, vou tentar outro partido"

Se permanecer no PP, o deputado deve disputar a reeleição.

"Mas acho que vamos ter fortes emoções ainda", previu.

QUEM MAIS

Em 2026, duas vagas vão estar em disputa para o Senado em cada estado. No Espírito Santo, porém, é quase consenso entre lideranças políticas que uma das cadeiras vai ficar com o governador Renato Casagrande (PSB).

O chefe do Executivo estadual vai renunciar ao mandato no próximo dia 2 para participar do pleito.

A direita e nomes de quaisquer outros espectros estão disputando, na prática, uma vaga só.

O ex-deputado federal Carlos Manato filiou-se recentemente ao Republicanos e tenta se viabilizar para o Senado. Há também Callegari (DC) e Leonardo Monjardim (Novo).

Além disso, Sérgio Meneguelli obteve aval do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, para se dizer pré-candidato ao Senado.

O senador Marcos do Val (Podemos) quer tentar a reeleição, mas falta um partido que aceite entrar nessa empreitada.

No palanque de Casagrande — que pode lançar mais de um nome ao Senado — estão o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, e a ex-senadora Rose de Freitas, ambos do MDB e com vontade de disputar uma vaga de senador.

Por último, mas não menos importante, há o senador Fabiano Contarato. A prioridade do PT no Espírito Santo é a reeleição do parlamentar.

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