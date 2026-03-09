"Sociedade vai decidir" se Arnaldinho é ou não "traidor", diz interlocutor de Casagrande

Arnaldinho Borgo e Lorenzo Pazolini na Prefeitura de Vila Velha. Crédito: Instagram/@arnaldinhoborgo

Um mês atrás, o secretário estadual de Saúde, Tyago Hoffmann (PSB), afirmou à coluna que o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), não poderia ser classificado como traidor, "ainda".



Arnaldinho integrava o grupo do governador Renato Casagrande (PSB), do qual Hoffmann é um dos principais interlocutores, mas mudou de lado. Agora, está junto com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), adversário dos casagrandistas.

Na ocasião, o secretário de Saúde avaliou que Arnaldinho não havia declarado apoio a Pazolini de forma explícita. Agora, porém, o prefeito canela-verde já deixou claro que, se não disputar o governo, vai endossar o colega da Capital na corrida.

O pré-candidato ao Palácio Anchieta apoiado por Casagrande é o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB).

A coluna, então, questionou Hoffmann sobre como ele classifica Arnaldinho no atual cenário. A resposta:

Tyago Hoffmann (PSB) Secretário estadual de Saúde "Ele fez uma escolha e a sociedade vai dizer se é ou não (traidor). A sociedade capixaba vai decidir a posição política em que ele vai ficar e qual apelido ele vai receber"

"Não me cabe julgar as pessoas. Eu falei naquele momento porque tinha um contexto de busca de diálogo, né? Hoje eu acho que as coisas vão se consolidando numa direção e a sociedade capixaba vai julgar corretamente quem está do lado certo dessa história", completou Hoffmann, na última sexta-feira (6).

No último dia 18, o prefeito canela-verde confirmou à coluna que é pré-candidato ao Palácio, ou seja, está disposto a concorrer diretamente contra Ricardo. E também não descarta concorrer ao Senado, opção em que apoiaria Pazolini para o comando do Executivo estadual.

O PSDB, partido presidido pelo prefeito de Vila Velha no Espírito Santo, coligaria com o PSB de Casagrande, com o MDB de Ricardo e outras siglas governistas. Agora, está no palanque do prefeito de Vitória.

Outra questão é que o governador é pré-candidato ao Senado. Arnaldinho afirmou mais de uma vez que apoiaria o socialista na corrida pelo posto. Nem parece haver clima para tal.

Nos bastidores, aliados de Ricardo e Casagrande evitam falar do antigo aliado, numa tentativa de minimizar o impacto da deserção.

Tyago Hoffmann só tratou do assunto porque foi abordado diretamente pela coluna durante visita do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em Colatina.

O prefeito tentou, durante meses, ser o pré-candidato ao Palácio escolhido por Casagrande e pelos principais aliados do chefe do Executivo estadual, mas foi preterido por Ricardo.

A aproximação com Pazolini deu-se depois que o apoio do governador ao vice foi declarado publicamente.

