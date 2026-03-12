Aliados de Arnaldinho entram em rota de colisão na Câmara de Vila Velha

Câmara Municipal de Vila Velha. Crédito: Carlos Alberto Silva

A eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vila Velha vai ser realizada somente em junho, mas já movimenta a política canela-verde e pode dar dor de cabeça para o prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB).



O atual presidente da Casa, Osvaldo Maturano (PRD), é aliado do chefe do Executivo municipal, mas está em rota de colisão com outro arnaldista, o vereador licenciado e secretário de Desenvolvimento Urbano Joel Rangel (Podemos).



Maturano exonerou oito pessoas ligadas a Rangel que ocupavam cargos comissionados ligados à Mesa.

O presidente deve tentar a reeleição e o secretário municipal é um possível adversário.

À coluna, Maturano afirmou, nesta quinta-feira (12), que há "um desentendimentozinho" com Rangel.

"Ele disse que não tem compromisso com a gente (com a reeleição de Maturano à presidência). Os cargos são de confiança, para os quais presume-se confiança", cravou.

Joel Rangel, por sua vez, disse que ainda avalia se vai mesmo deixar a secretaria e voltar à Câmara e que ainda é cedo para tratar da eleição da Mesa Diretora.

Ele negou ter qualquer problema com Maturano: "De minha parte, nenhum problema. Ele exonerou pessoas que trabalhavam na Câmara, por decisão dele. Estou focado no trabalho na secretaria de Desenvolvimento Urbano".

"Inclusive, eu votei nele, fiz parte do grupo que apoiou a eleição dele para a presidência da Câmara", completou.

Nos bastidores, especula-se que o entrevero entre os dois vereadores pode respingar no prefeito, principalmente se ele optar por apoiar Joel Rangel.

Maturano declarou à coluna que não rompeu com Arnaldinho e que tais especulações superdimensionam a situação.

Mas não foi enfático quanto ao futuro da relação com o aliado.

"Conversei com o prefeito há muito tempo (sobre eleição da Mesa Diretora) e ele disse que iria me apoiar", contou o presidente da Câmara.

Osvaldo Maturano (PRD) Presidente da Câmara de Vila Velha "Só tem um jeito de eu me afastar do prefeito: só se ele quiser"

Maturano foi eleito presidente da Câmara em janeiro de 2025, com apoio de Arnaldinho.

Antes de o nome do vereador do PRD se consolidar, entretanto, outros aliados do prefeito também se movimentaram de olho no cargo, entre eles Joel Rangel, que chegou a ser considerado o favorito de Arnaldinho.

Mas quem se consolidou foi mesmo Maturano.

Agora, esse embate pode se repetir, ainda que extraoficialmente, uma vez que, via de regra, a eleição da Mesa Diretora ocorre com chapa única.

A presidência da Câmara de Vila Velha ganhou mais relevância diante da possível renúncia do prefeito.

Para disputar as eleições de 2026, Arnaldinho tem que renunciar ao atual mandato, por exigência da legislação eleitoral. Ele é pré-candidato ao governo e não descarta, como alternativa, concorrer ao Senado.

Se o prefeito realmente sair de cena, o vice-prefeito Cael Linhalis (PSDB) é quem vai assumir o comando do Executivo municipal, até dezembro de 2028.

Vila Velha ficaria, assim, sem vice-prefeito. O presidente da Câmara passaria a ser o substituto eventual.

O mandato do atual presidente segue até 31 de dezembro de 2026. Quem for eleito em junho assumirá apenas em 2027.

