Com apoio de Arnaldinho, Maturano é eleito presidente da Câmara de Vila Velha

Osvaldo Maturano comemora vitória em eleição para presidir a Câmara de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

A Câmara de Vila Velha empossou, nesta quarta-feira (1º), os 21 vereadores que integrarão a Casa de Leis na nova legislatura. Na mesma ocasião, o vereador Osvaldo Maturano (PRD) foi eleito o novo presidente do Legislativo canela-verde, em chapa única.

O nome do parlamentar para o cargo de chefe do Legislativo municipal visando ao biênio 2025/2026 teve apoio direto do prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo (Podemos), reeleito para comandar a Prefeitura de Vila Velha por mais quatro anos. Maturano foi eleito com 19 votos a favor. Os dois únicos contrários foram os vereadores Pastor Fabiano (PL) e Rafael Primo (PT).

Além de Maturano como presidente, a chapa eleita nesta quarta-feira traz a seguinte composição:

1º vice-presidente: Hércules Silveira (PP);

Hércules Silveira (PP); 2º vice-presidente: Alex Recepute (PRD);

Alex Recepute (PRD); 1º secretário: Léo Pindoba (Podemos);

Léo Pindoba (Podemos); 2ª secretária: Carol Caldeira (DC);

Carol Caldeira (DC); 3º secretário: Ademir Pontini (MDB).

A Gazeta em novembro do ano passado, Conforme mostrou a reportagem deem novembro do ano passado, a disputa pela presidência da Câmara de Vila Velha contava, naquele momento, com quatro nomes efetivamente cotados para o posto. Outros dois também eram citados no cenário, mas com menos força.

Na ocasião, surgiam no páreo os vereadores Ivan Carlini (Podemos), Joel Rangel (Podemos), Rogério Cardoso (Podemos) e Osvaldo Maturano (PRD), então vice-presidente da Câmara. Também foram ventilados os nomes de Léo Pindoba (Podemos) e de Patrícia Crizanto (PSB).

O Podemos, partido de Arnaldinho Borgo, concentrava, segundo os bastidores apurados à época, o maior número de vereadores interessados em presidir a Casa de Leis. Eram três representantes da legenda entre os quatro potenciais candidatos apontados pelo mercado político.

Quem são os vereadores de Vila Velha