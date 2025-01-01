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Poder Legislativo

Com apoio de Arnaldinho, Maturano é eleito presidente da Câmara de Vila Velha

O nome do parlamentar para o cargo de chefe do Legislativo municipal visando ao biênio 2025/2026 teve apoio direto do prefeito
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

01 jan 2025 às 18:01

Publicado em 01 de Janeiro de 2025 às 18:01

Osvaldo Maturano comemora vitória em eleição para presidir a Câmara de Vila Velha
Osvaldo Maturano comemora vitória em eleição para presidir a Câmara de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
A Câmara de Vila Velha empossou, nesta quarta-feira (1º), os 21 vereadores que integrarão a Casa de Leis na nova legislatura. Na mesma ocasião, o vereador Osvaldo Maturano (PRD) foi eleito o novo presidente do Legislativo canela-verde, em chapa única.
O nome do parlamentar para o cargo de chefe do Legislativo municipal visando ao biênio 2025/2026 teve apoio direto do prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo (Podemos), reeleito para comandar a Prefeitura de Vila Velha por mais quatro anos. Maturano foi eleito com 19 votos a favor. Os dois únicos contrários foram os vereadores Pastor Fabiano (PL) e Rafael Primo (PT).
Além de Maturano como presidente, a chapa eleita nesta quarta-feira traz a seguinte composição:
  • 1º vice-presidente: Hércules Silveira (PP);
  • 2º vice-presidente: Alex Recepute (PRD);
  •  1º secretário: Léo Pindoba (Podemos); 
  • 2ª secretária: Carol Caldeira (DC); 
  • 3º secretário: Ademir Pontini (MDB).
Conforme mostrou a reportagem de A Gazeta em novembro do ano passado, a disputa pela presidência da Câmara de Vila Velha contava, naquele momento, com quatro nomes efetivamente cotados para o posto. Outros dois também eram citados no cenário, mas com menos força.
Na ocasião, surgiam no páreo os vereadores Ivan Carlini (Podemos), Joel Rangel (Podemos), Rogério Cardoso (Podemos) e Osvaldo Maturano (PRD), então vice-presidente da Câmara. Também foram ventilados os nomes de Léo Pindoba (Podemos) e de Patrícia Crizanto (PSB).
O Podemos, partido de Arnaldinho Borgo, concentrava, segundo os bastidores apurados à época, o maior número de vereadores interessados em presidir a Casa de Leis. Eram três representantes da legenda entre os quatro potenciais candidatos apontados pelo mercado político.

Quem são os vereadores de Vila Velha

  • Doutor Hercules (PP)
  • Devacir Rabello (PL)
  • Rogério Cardoso (Podemos)
  • Anadelso Pereira (Podemos)
  • Léo Pindoba (Podemos)
  • Renzo Mendes (PP)
  • Joel Rangel (Podemos)
  • Patrícia Crizanto (PSB)
  • Thiagão Henker (Podemos)
  • Osvaldo Maturano (PRD)
  • Jonimar (PP)
  • Flavio Pires (Agir)
  • Ivan Carlini (Podemos)
  • Pastor Fabiano (PL)
  • Devanir Ferreira (Republicanos)
  • Patrick Da Guarda (PL)
  • Alex Recepute (PRD)
  • Welber Da Segurança (União)
  • Ademir Pontini (MDB)
  • Carol Caldeira (DC)
  • Rafael Primo (PT)

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