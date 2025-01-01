Com apoio de Arnaldinho, Maturano é eleito presidente da Câmara de Vila Velha

A Câmara de Vila Velha empossou, nesta quarta-feira (1º), os 21 vereadores que integrarão a Casa de Leis na nova legislatura. Na mesma ocasião, o vereador Osvaldo Maturano (PRD) foi eleito o novo presidente do Legislativo canela-verde, em chapa única.
O nome do parlamentar para o cargo de chefe do Legislativo municipal visando ao biênio 2025/2026 teve apoio direto do prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo (Podemos), reeleito para comandar a Prefeitura de Vila Velha por mais quatro anos. Maturano foi eleito com 19 votos a favor. Os dois únicos contrários foram os vereadores Pastor Fabiano (PL) e Rafael Primo (PT).
Além de Maturano como presidente, a chapa eleita nesta quarta-feira traz a seguinte composição:
- 1º vice-presidente: Hércules Silveira (PP);
- 2º vice-presidente: Alex Recepute (PRD);
- 1º secretário: Léo Pindoba (Podemos);
- 2ª secretária: Carol Caldeira (DC);
- 3º secretário: Ademir Pontini (MDB).
Conforme mostrou a reportagem de A Gazeta em novembro do ano passado, a disputa pela presidência da Câmara de Vila Velha contava, naquele momento, com quatro nomes efetivamente cotados para o posto. Outros dois também eram citados no cenário, mas com menos força.
Na ocasião, surgiam no páreo os vereadores Ivan Carlini (Podemos), Joel Rangel (Podemos), Rogério Cardoso (Podemos) e Osvaldo Maturano (PRD), então vice-presidente da Câmara. Também foram ventilados os nomes de Léo Pindoba (Podemos) e de Patrícia Crizanto (PSB).
O Podemos, partido de Arnaldinho Borgo, concentrava, segundo os bastidores apurados à época, o maior número de vereadores interessados em presidir a Casa de Leis. Eram três representantes da legenda entre os quatro potenciais candidatos apontados pelo mercado político.
Quem são os vereadores de Vila Velha
- Doutor Hercules (PP)
- Devacir Rabello (PL)
- Rogério Cardoso (Podemos)
- Anadelso Pereira (Podemos)
- Léo Pindoba (Podemos)
- Renzo Mendes (PP)
- Joel Rangel (Podemos)
- Patrícia Crizanto (PSB)
- Thiagão Henker (Podemos)
- Osvaldo Maturano (PRD)
- Jonimar (PP)
- Flavio Pires (Agir)
- Ivan Carlini (Podemos)
- Pastor Fabiano (PL)
- Devanir Ferreira (Republicanos)
- Patrick Da Guarda (PL)
- Alex Recepute (PRD)
- Welber Da Segurança (União)
- Ademir Pontini (MDB)
- Carol Caldeira (DC)
- Rafael Primo (PT)