Euclério Sampaio promete gestão sem ideologia e ruas mais limpas em Cariacica

Reeleito no primeiro turno com 88,41% de votos válidos nas eleições de 2024, Euclério Sampaio (MDB) tomou posse na manhã desta quarta-feira (1º) do segundo mandato à frente da Prefeitura de Cariacica, junto com a vice Shymenne de Castro (PSB). Para os próximos quatro anos, o prefeito prometeu uma gestão sem ideologia, ruas mais limpas, além da ampliação dos serviços de pavimentação e drenagem. Os 19 vereadores do município também assumiram o cargo na Câmara para a legislatura 2025-2028.
Em seu discurso de posse, o prefeito enfatizou que manterá seu mandato longe de ideologias políticas e extremismos. "Hoje quero agradecer a Deus. É um dia inesquecível, minha reeleição. Nosso trabalho não visa ideologia, não visa extremismo. Trabalhamos com todos e para o bem de todos. E a resposta veio nas urnas", declarou Euclério.
O chefe do Executivo municipal destacou a responsabilidade de ser escolhido para administrar Cariacica pelo segundo mandato consecutivo. "Foi uma votação expressiva, maior da história da cidade, então aumenta a responsabilidade. Eu estou animado para superar o primeiro mandato e continuar construindo uma nova Cariacica"
As novidades e mudanças para os próximos quatro anos de mandato serão divulgadas a partir desta quinta (2), disse o prefeito. "Vamos anunciar melhoria na limpeza, mais pavimentação e drenagem. Enfim, melhorar a infraestrutura da nossa cidade."
O evento, em frente à prefeitura municipal, foi aberto ao público e contou com a presença de várias autoridades políticas, entre elas, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazzolini, que também foi reeleito.
Euclério tem 60 anos é advogado e aposentado da Polícia Civil. Além disso, possui uma trajetória política de mais de 20 anos. Foi deputado estadual por cinco mandatos e prefeito de Cariacica de 2021 a 2024, quando se elegeu com 58,69% dos votos.
Prefeito Euclério Sampaio toma posse em seu segundo mandato em Cariacica
O MDB, partido do prefeito, e o PP, serão as legendas com o maior número de vereadores, três cada uma, na Câmara Municipal, a partir de 2025.
Quem são os vereadores de Cariacica
- Dr. Fernando Santorio (PP)
- Edgar do Esporte (União)
- Renato Machado (PSD)
- Lei (União)
- Cleidimar Alemão (Republicanos)
- Paulo Foto (PP)
- Lelo Couto (MDB)
- Marcelo Zonta (PSB)
- Cabo Fonseca (Republicanos)
- Léo Do Iapi (Podemos)
- Cesinha (PV)
- Flávio Preto (PSB)
- Mauro Durval (MDB)
- Jades Amorim (MDB)
- Açucena (PT)
- Jocemir da Enfermagem (Podemos)
- Romildo Alves (PP)
- Juquinha (Agir)
- Ribeirinho (PSD)