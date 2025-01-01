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Gestão 2025-2028

Euclério Sampaio promete gestão sem ideologia e ruas mais limpas em Cariacica

Durante cerimônia, que ocorreu na manhã desta quarta-feira (1°), 19 vereadores também assumiram cargo na Câmara Municipal para a legislatura 2025-2028
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 jan 2025 às 11:29

Publicado em 01 de Janeiro de 2025 às 11:29

Prefeito Euclério Sampaio posa com autoridades em foto após posse em Cariacica
Prefeito Euclério Sampaio posa para foto com autoridades após posse em Cariacica Crédito: Tiago Alencar
Reeleito no primeiro turno com 88,41% de votos válidos nas eleições de 2024Euclério Sampaio (MDB) tomou posse na manhã desta quarta-feira (1º) do segundo mandato à frente da Prefeitura de Cariacica, junto com a vice Shymenne de Castro (PSB). Para os próximos quatro anos, o prefeito prometeu uma gestão sem ideologia, ruas mais limpas, além da ampliação dos serviços de pavimentação e drenagem. Os 19 vereadores do município também assumiram o cargo na Câmara para a legislatura 2025-2028.
Em seu discurso de posse, o prefeito enfatizou que manterá seu mandato longe de ideologias políticas e extremismos. "Hoje quero agradecer a Deus. É um dia inesquecível, minha reeleição. Nosso trabalho não visa ideologia, não visa extremismo. Trabalhamos com todos e para o bem de todos. E a resposta veio nas urnas", declarou Euclério.
O chefe do Executivo municipal destacou a responsabilidade de ser escolhido para administrar Cariacica pelo segundo mandato consecutivo. "Foi uma votação expressiva, maior da história da cidade, então aumenta a responsabilidade. Eu estou animado para superar o primeiro mandato e continuar construindo uma nova Cariacica"
As novidades e mudanças para os próximos quatro anos de mandato serão divulgadas a partir desta quinta (2), disse o prefeito. "Vamos anunciar melhoria na limpeza, mais pavimentação e drenagem. Enfim, melhorar a infraestrutura da nossa cidade." 
O evento, em frente à prefeitura municipal, foi aberto ao público e contou com a presença de várias autoridades políticas, entre elas, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazzolini, que também foi reeleito. 
Euclério tem 60 anos é advogado e aposentado da Polícia Civil. Além disso, possui uma trajetória política de mais de 20 anos. Foi deputado estadual por cinco mandatos e prefeito de Cariacica de 2021 a 2024, quando se elegeu com 58,69% dos votos.

Prefeito Euclério Sampaio toma posse em seu segundo mandato em Cariacica

O MDB, partido do prefeito, e o PP, serão as legendas com o maior número de vereadores, três cada uma, na Câmara Municipal, a partir de 2025.

Quem são os vereadores de Cariacica

  1. Dr. Fernando Santorio (PP) 
  2. Edgar do Esporte (União) 
  3. Renato Machado (PSD) 
  4. Lei (União) 
  5. Cleidimar Alemão (Republicanos)  
  6. Paulo Foto (PP) 
  7. Lelo Couto (MDB) 
  8. Marcelo Zonta (PSB) 
  9. Cabo Fonseca (Republicanos)  
  10. Léo Do Iapi (Podemos) 
  11. Cesinha (PV) 
  12. Flávio Preto (PSB) 
  13. Mauro Durval (MDB) 
  14. Jades Amorim (MDB)
  15. Açucena (PT) 
  16. Jocemir da Enfermagem (Podemos)
  17. Romildo Alves (PP) 
  18. Juquinha (Agir)
  19. Ribeirinho (PSD)

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