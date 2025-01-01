Euclério Sampaio promete gestão sem ideologia e ruas mais limpas em Cariacica

Prefeito Euclério Sampaio posa para foto com autoridades após posse em Cariacica Crédito: Tiago Alencar

Em seu discurso de posse, o prefeito enfatizou que manterá seu mandato longe de ideologias políticas e extremismos. "Hoje quero agradecer a Deus. É um dia inesquecível, minha reeleição. Nosso trabalho não visa ideologia, não visa extremismo. Trabalhamos com todos e para o bem de todos. E a resposta veio nas urnas", declarou Euclério.

O chefe do Executivo municipal destacou a responsabilidade de ser escolhido para administrar Cariacica pelo segundo mandato consecutivo. "Foi uma votação expressiva, maior da história da cidade, então aumenta a responsabilidade. Eu estou animado para superar o primeiro mandato e continuar construindo uma nova Cariacica"

As novidades e mudanças para os próximos quatro anos de mandato serão divulgadas a partir desta quinta (2), disse o prefeito. "Vamos anunciar melhoria na limpeza, mais pavimentação e drenagem. Enfim, melhorar a infraestrutura da nossa cidade."

O evento, em frente à prefeitura municipal, foi aberto ao público e contou com a presença de várias autoridades políticas, entre elas, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazzolini, que também foi reeleito.

Euclério tem 60 anos é advogado e aposentado da Polícia Civil. Além disso, possui uma trajetória política de mais de 20 anos. Foi deputado estadual por cinco mandatos e prefeito de Cariacica de 2021 a 2024, quando se elegeu com 58,69% dos votos.



Prefeito Euclério Sampaio toma posse em seu segundo mandato em Cariacica

O MDB, partido do prefeito, e o PP, serão as legendas com o maior número de vereadores, três cada uma, na Câmara Municipal, a partir de 2025.

Quem são os vereadores de Cariacica