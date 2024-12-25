Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ex-governador do ES

Paulo Hartung deve voltar à política e se filiar ao PSD, diz jornal

Ele deve deixar conselho de administração da Vale, segundo colunista, e disputar novamente o governo do Espírito Santo

Publicado em 25 de Dezembro de 2024 às 09:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2024 às 09:05
Pedra Azul Summit 2024
O ex-governador e economista Paulo Hartung durante o Pedra Azul Summit 2024, da Rede Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva
Paulo Hartung deve voltar à política e se filiar ao PSD, diz jornal
O ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung (sem partido) voltará à política e vai se filiar ao PSD, presidido nacionalmente por Gilberto Kassab. O político deve deixar o conselho de administração da mineradora Vale, onde tem mandato até abril de 2025. As informações são do colunista do jornal O Globo Lauro Jardim. 
Ainda conforme a apuração do colunista, a intenção de Hartung é disputar pela quarta vez o governo do Espírito Santo. Em um post no Instagram, no último sábado (21), o ex-governador publicou uma foto pedalando na orla da Praia de Camburi, em Vitória, com a música "Tô voltando", de Simone.
Paulo Hartung posta foto de pedal na orla da Praia de Camburi, em Vitória
Paulo Hartung posta foto de pedal na orla da Praia de Camburi, em Vitória, com a música "Tô voltando" Crédito: Instagram | @paulohartung
Hartung não participa de disputas eleitorais desde 2018, quando se desfiliou do MDB, e dedicava-se até então à iniciativa privada, mantendo-se ligado publicamente à política nacional. Durante as eleições de 2024, chegou a pedir votos para Fabinho Trarbach (PSD), que disputou a Prefeitura de Domingos Martins e perdeu.
O PSD elegeu o maior número de prefeitos nas eleições de 2024 e conquistou a prefeitura de 887 municípios. No Espírito Santo, é presidido em nível estadual por Renzo Vasconcelos, eleito prefeito de Colatina e que declarou apoio a Pazolini na campanha eleitoral.
Após a vitória de Lorenzo Pazolini (Republicanos), reeleito prefeito da Capital, o ex-governador parabenizou o mandatário nas redes sociais e afirmou que o chefe do Executivo municipal se consolida como "uma nova liderança no Espírito Santo". Durante a campanha, Hartung não declarou apoio a nenhum candidato. 
A reportagem tentou contato com Hartung, mas a mensagem não foi respondida até a publicação.

Veja Também

Justiça manda prefeito colaborar com nova gestão

Radialista que xingou Moraes é preso no ES

MPC pede suspensão de aumentos no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Paulo Hartung PSD Eleições 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados