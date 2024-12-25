O ex-governador e economista Paulo Hartung durante o Pedra Azul Summit 2024, da Rede Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Paulo Hartung deve voltar à política e se filiar ao PSD, diz jornal

jornal O Globo Lauro Jardim. O ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung (sem partido) voltará à política e vai se filiar ao PSD, presidido nacionalmente por Gilberto Kassab. O político deve deixar o conselho de administração da mineradora Vale, onde tem mandato até abril de 2025. As informações são do colunista doLauro Jardim.

Ainda conforme a apuração do colunista, a intenção de Hartung é disputar pela quarta vez o governo do Espírito Santo. Em um post no Instagram, no último sábado (21), o ex-governador publicou uma foto pedalando na orla da Praia de Camburi, em Vitória, com a música "Tô voltando", de Simone.

Paulo Hartung posta foto de pedal na orla da Praia de Camburi, em Vitória, com a música "Tô voltando" Crédito: Instagram | @paulohartung

Hartung não participa de disputas eleitorais desde 2018, quando se desfiliou do MDB, e dedicava-se até então à iniciativa privada, mantendo-se ligado publicamente à política nacional. Durante as eleições de 2024, chegou a pedir votos para Fabinho Trarbach (PSD), que disputou a Prefeitura de Domingos Martins e perdeu.

O PSD elegeu o maior número de prefeitos nas eleições de 2024 e conquistou a prefeitura de 887 municípios. No Espírito Santo, é presidido em nível estadual por Renzo Vasconcelos, eleito prefeito de Colatina e que declarou apoio a Pazolini na campanha eleitoral.