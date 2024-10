Hartung sobre Pazolini: "Se consolida uma nova liderança no ES"

Aliás, não apenas isso. No Instagram, Hartung avaliou que a vitória consolida Pazolini como "uma nova liderança no Espírito Santo".

O único candidato para o qual Hartung pediu votos no Espírito Santo em 2024 foi Fabinho Trarbach (PSD), que disputou a Prefeitura de Domingos Martins, e perdeu. Aliás, como a coluna mostrou, Fabinho tinha o apoio do governador Renato Casagrande (PSB) também.

O chefe do Executivo de Vitória, ao contrário de Fabinho Trarbach, não é do time de Casagrande. É um potencial adversário ao grupo do governador que, em 2026, não vai disputar a reeleição — pois já está no segundo mandato consecutivo.