Pazolini sobre disputar em 2026: "Não sabemos o que vai acontecer amanhã"

O prefeito foi questionado, em coletiva concedida à imprensa logo após a convenção municipal do Republicanos, se, caso reeleito em 2024, estaria disposto a deixar o mandato pela metade, em 2026, para disputar outro cargo, como o de governador do Espírito Santo.

É importante que o eleitor saiba, desde já, se, ao votar no prefeito este ano, vai contar com ele como chefe do Executivo municipal até 31 de dezembro de 2028 ou se, daqui a dois anos e meio, o comando da prefeitura vai ser deixado a cargo do vice-prefeito (aliás, o vice na chapa ainda não foi definido).