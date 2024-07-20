Arnaldinho Borgo promete: se reeleito em 2024, não vai disputar em 2026

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, durante convenção do Podemos, neste sábado (20) Crédito: Ricardo Medeiros

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, foi confirmado pelo Podemos neste sábado (20), em convenção partidária, como candidato à reeleição. Até aí, nenhuma novidade. Embora não se dissesse abertamente pré-candidato, na prática, Arnaldinho movimentava-se há tempos de olho em mais um mandato.

Logo após o evento, o prefeito concedeu entrevista à imprensa e respondeu ao questionamento da coluna sobre o assunto retratado no título deste texto. Ele garantiu: "Não serei candidato em 2026".

Pode parecer que esta colunista colocou "a carroça na frente dos bois" (embora eu seja contrária ao uso de veículos de tração animal) ao perguntar o que Arnaldinho vai fazer daqui a dois anos e dois meses enquanto ele ainda nem começou, oficialmente, a campanha eleitoral de 2024.

Mas há uma razão para tal. Os eleitores de Vila Velha precisam saber, desde já, se ao votar no prefeito em outubro estarão escolhendo alguém para administrar a cidade por quatro ou por dois anos.

O mandato do prefeito que tomar posse em janeiro de 2025 termina apenas em 31 de dezembro de 2028.

Na hipótese de Arnaldinho ser reeleito, a especulação sobre o pleito de 2026 aumenta ainda mais. Poderia o prefeito deixar o mandato na metade para disputar o cargo de governador ou uma vaga de senador?

Renato Casagrande (PSB) não pode tentar a reeleição e vai apoiar alguém para o Palácio Anchieta. O prefeito de Vila Velha já formou com ele a parceria aqui apelidada de CasaDinho.

E se, a depender de toda a água a passar por baixo da ponte, essa dupla decidir estender a estratégia às eleições de 2026?. Ou seja: e se Arnaldinho for o escolhido de Casagrande como sucessor?

Eles precisariam combinar isso com os eleitores para ter sucesso na empreitada, claro, mas a mera candidatura de Arnaldinho ao Palácio já o obrigaria a renunciar ao cargo de prefeito de Vila Velha.

Quem herdaria a cadeira no Executivo municipal seria o vice-prefeito. O companheiro de chapa de Arnaldinho, aliás, ainda não foi definido.

Dois nomes estão mais fortemente no páreo: o presidente da Câmara de Vila Velha, Bruno Lorenzutti (MDB), e o ex-secretário municipal de Planejamento Cael Linhalis (PSB). O martelo deve ser batido até o dia 5 de agosto.

De acordo com que Arnaldinho prometeu neste sábado, porém, seja qual for o vice escolhido, nenhum deles vai virar prefeito em 2026:

"Não tenho intenção nenhuma de ser candidato em 2026, está fora de questão. Não serei candidato em 2026 e ajudarei quem for " Arnaldinho Borgo (Podemos) - Prefeito de Vila Velha

Fica aqui o registro para a posteridade.

O prefeito conta com o apoio de 12 partidos na eleição municipal: Podemos, Agir, MDB, PRD, PDT, PSD, Novo, PSB, PMB, Republicanos, União Brasil e DC.

Juntas, essas siglas vão lançar cerca de 240 candidatos a vereador.

"SEGUNDO PREFEITO DE VILA VELHA"

Mas o apoio que mais chama a atenção é o de Casagrande. Além de controlar a prefeitura, Arnaldinho Borgo tem a máquina do governo estadual a seu favor, o que, na avaliação dos adversários, torna a competição injusta.

O governador é figura constante na cidade, anuncia investimentos com recursos estaduais e deixa que o prefeito colha os louros solidariamente.

A parceria CasaDinho é tanta que críticos do prefeito não cansam de repetir que quem, de fato, administra o município é o governador.

Casagrande não compareceu à convenção neste sábado, mas apareceu em um vídeo gravado, em que declarou apoio à reeleição do aliado. "Vamos continuar a revolução que estamos fazendo em Vila Velha", exortou o governador.

Em seguida, o cerimonialista do evento chamou Casagrande de "o segundo prefeito de Vila Velha".

Na entrevista após a convenção, Arnaldinho, provocado pela coluna, rebateu as afirmações quanto a quem devem ser creditadas as benfeitorias realizadas na cidade:

"Quem manda na cidade é o prefeito Arnaldinho Borgo. Não se executa nenhuma política em Vila Velha se não tiver o aval do prefeito Arnaldinho Borgo" Arnaldinho Borgo (Podemos) - Prefeito de Vila Velha

"Quando falam que o governo (estadual) está ajudando muito a cidade, isso, para mim, é um elogio. Vejo como a capacidade que a nossa administração tem, que eu tenho, de dialogar com o governo do estado, de dialogar com todos", complementou.