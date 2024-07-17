A treta sobre a pré-candidatura do PT em Cariacica não chegou ao fim

Célia Tavares, pré-candidata do PT à Prefeitura de Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

No dia 26 de junho os presidentes estaduais de PT, PV e PCdoB se reuniram e selaram apoio a Célia Tavares, mas, em Cariacica, a história é outra. O presidente municipal do PT, Luiz Gaurink, o do PV, César Lucas, e o do PCdoB, Nelson Baby, encontraram-se na manhã desta quarta-feira (17), mas nada mudou.

Aliás, enquanto Gaurink, em entrevista à coluna, chamou a conversa de "reunião", para César Lucas, tudo não passou de "um café na padaria".

Apesar da manutenção da pré-candidatura de Heliomar, o PV de Cariacica, majoritariamente, defende a reeleição do prefeito Euclério Sampaio (MDB). Lançar Heliomar faz parte de uma estratégia para colocar empecilhos aos planos do PT.

A bem da verdade, ainda que Célia seja oficializada, ao fim e ao cabo, como o nome oficial da federação, boa parte dos candidatos a vereador filiados ao PV e ao PCdoB, na prática, devem pedir votos para Euclério. Isso vale, por exemplo, para o próprio César Lucas.

A Comissão Executiva Nacional da federação homologou diversas pré-candidaturas do PT no Espírito Santo: Roberto Carlos, na Serra; Carlos Casteglione, em Cachoeiro de Itapemirim; Babá, em Vila Velha, e João Coser, em Vitória. A de Célia segue pendente, devido ao imbróglio com os parceiros municipais.

Euclério já tem o apoio de 15 partidos na corrida pela reeleição. E poucos políticos locais se opõem a ele. As exceções são justamente Célia, que o enfrentou no segundo turno em 2020, e Ivan Bastos (PL).

O prazo para a realização de convenções —reuniões em que os partidos definem formalmente quais candidatos vão lançar e quais vão apoiar — começa no próximo sábado (20) e termina em 5 de agosto.

A federação, portanto, tem pouco tempo para resolver o impasse.

Gaurink espera que o diálogo impere e, em poucos dias, PV e PCdoB concordem em assinar o edital que registra Célia como pré-candidata.

Esses não é, porém, o sinal emitido pelo PV de Cariacica.

O LEGADO DO PT

A vitória de Euclério em 2024 é dada como certa por diversos atores políticos capixabas. Até antigos adversários consideram o prefeito "uma surpresa positiva".

Célia, entretanto, faz críticas á gestão municipal e, ao ser lançada pré-candidata pelo PT, em junho, fez questão de frisar que vai disputar "para valer e para ganhar".

Obviamente, quem decide isso não são as previsões de caciques políticos alinhados a Euclério e nem tampouco os concorrentes dele e sim os eleitores.

Para o PT, participar do pleito, independentemente do resultado, é uma forma de reforçar o capital político da ex-secretária de Educação, que não fez feio na disputa de 2020, e de defender o legado do ex-prefeito Helder Salomão.

Helder foi um gestor bem avaliado. É deputado federal pela segunda vez consecutiva e tem planos para a eleição de 2026. Pode ser, por exemplo, candidato ao Senado ou ao governo do Espírito Santo. Ele está no palanque de Célia em Cariacica.

A CHAPA E A INFIDELIDADE

Voltando a falar de 2024, a federação "Brasil da Esperança" em Cariacica vai lançar chapa completa de candidatos a vereador. São 20 nomes, sendo 9 do PT, 7 do PV e 4 do PCdoB.

"No PT, o nome da Célia é consenso", destacou o presidente municipal do partido. Mas o que acontece, se hipoteticamente, postulantes a vagas na Câmara Municipal pedirem votos para Euclério?