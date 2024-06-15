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Eleições 2024

PT confirma Célia como pré-candidata em Cariacica em clima de racha com federação

Federação entre PT, PV e PCdoB vive impasse sobre quem será o candidato do bloco de legendas a brigar pela prefeitura da cidade
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

15 jun 2024 às 18:05

Publicado em 15 de Junho de 2024 às 18:05

Professora Célia Tavares lançada pré-candidata pelo PT à Prefeitura de Cariacica
Professora Célia Tavares lançada pré-candidata pelo PT à Prefeitura de Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros
O PT confirmou a professora Célia Tavares como pré-candidata à Prefeitura de Cariacica, em evento realizado na manhã deste sábado (15), com a presença da militância e de lideranças do partido, entre elas a deputada federal Jackeline Rocha, presidente estadual da sigla.
A apresentação de Célia como aposta para disputar o Executivo municipal ocorre em clima de racha entre a Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PV e PCdoB, que vive um impasse sobre quem será o candidato do bloco de legendas a brigar pelo comando da cidade nas eleições de 2024.
Atualmente, existem duas pré-candidaturas lançadas pelos partidos federados. Além da professora, o ex-vereador Heliomar Costa Novais foi lançado pré-candidato do PV em 5 de maio
A federação partidária consiste na união de duas ou mais legendas para atuarem como se fossem um só. Nessa modalidade, as siglas funcionam como um único partido no Congresso. A aliança do PT, PV e PCdoB foi constituída em 2022 e só poderá ser desfeita em 2026, uma vez que o acordo é válido por quatro anos.
Questionada sobre o lançamento de duas pré-candidaturas, Jack Rocha declarou que a federação nacional já bateu o martelo sobre  a candidatura de Célia.
“O PV é um partido muito importante, tem sido um aliado. A níveis municipal e estadual, temos conversado com todos os dirigentes. Cada um tem a liberdade de construir a sua estratégia, mas não dá para fazer, simplesmente, a leitura só do presidente municipal, que até pouco tempo era líder do governo do Euclério [atual prefeito]  aqui em Cariacica. A federação é uma construção, não é uma questão forçada, apesar de que nacionalmente, já existe uma posição da federação, que homologou a candidatura da Célia”, afirmou.
Na tarde deste sábado (15), o presidente estadual do PV, Fabrício Machado, afirmou que, em âmbito estadual, o partido sempre esteve de acordo com a candidatura da Célia, porém destacou que não foi informado sobre qualquer decisão da federação em âmbito nacional sobre a confirmação da professora como candidata do grupo. 
Esse impasse pode levar a federação nacional a ter que discutir quem será o representante das legendas no pleito da cidade.
Outro ponto que expõe a divisão na federação tem a ver com o fato de o presidente municipal do PV, o ex-vereador César Lucas, ter preferido marcar presença na reunião partidária do MDB, do prefeito Euclério Sampaio, pré-candidato à reeleição. César Lucas, inclusive, estava entre a militância emedebista ostentando um adesivo com referência à legenda na camisa.

Ala petista no apoio a Euclério 

No início deste mês, em conversa com A Gazetao presidente do PT em Cariacica, Luiz Gaurink, confirmou a falta de consenso no âmbito da federação e ainda revelou que parte da ala petista no município estaria se debandando para a base aliada de Euclério. Sobre isso
Ao comentar o posicionamento do chefe do diretório no município, a presidente estadual do PT disse não acreditar na existência de ala opositora no núcleo do partido e ainda relembrou que há, na estrutura do governo Lula, principal liderança do PT no Brasil, ministros que são do MDB. “Ela (ala) tem a consciência de que hoje o Euclério está no MDB, um partido que está com três ministros: Jader Filho (Cidades), Simone Tebet (Planejamento) e Renan Filho (Transportes)”.
“Nós procuramos o MDB estadual para conversar, não só sobre Cariacica, sobre Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, porque entendemos que as discussões eleitorais precisam passar por essa mesa", manifestou, ao lembrar que a união nacional para 2022 contou com vários partidos que foram do PT ao PP. 
Ela alegou que existem reflexões sobre os nomes a serem indicados. "Para que servem as políticas de aliança? Só para isolar o Partido dos Trabalhadores e dar a vitória para os outros campos políticos? Isso não pode. Estamos chamando as agremiações partidárias para uma reflexão sobre o nosso papel na geopolítica de construção dessas eleições”, avaliou.

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Dos três partidos federados, apenas o PV não marcou presença no evento. Estiveram presentes lideranças partidárias do PT, como o senador Fabiano Contarato, o deputado federal Helder Salomão e a deputada federal e presidente estadual do partido, Jack Rocha, além dos deputados estaduais João Coser, Iriny Lopes e Camila Valadão (Psol).
Célia ressaltou a importância da presença das forças nacionais e estaduais do PT e disse que o partido vai mostrar que “Cariacica pode mais”. “Com a quantidade de recursos que os governos estadual e federal colocam aqui, a cidade não era para estar do jeito que está, com a ausência de um cronograma mínimo de limpeza da cidade, com a educação e a saúde esfaceladas".
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