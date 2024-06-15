PT confirma Célia como pré-candidata em Cariacica em clima de racha com federação

Professora Célia Tavares lançada pré-candidata pelo PT à Prefeitura de Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

O PT confirmou a professora Célia Tavares como pré-candidata à Prefeitura de Cariacica , em evento realizado na manhã deste sábado (15), com a presença da militância e de lideranças do partido, entre elas a deputada federal Jackeline Rocha, presidente estadual da sigla.

A apresentação de Célia como aposta para disputar o Executivo municipal ocorre em clima de racha entre a Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PV e PCdoB, que vive um impasse sobre quem será o candidato do bloco de legendas a brigar pelo comando da cidade nas eleições de 2024.

A federação partidária consiste na união de duas ou mais legendas para atuarem como se fossem um só. Nessa modalidade, as siglas funcionam como um único partido no Congresso. A aliança do PT, PV e PCdoB foi constituída em 2022 e só poderá ser desfeita em 2026, uma vez que o acordo é válido por quatro anos.

Questionada sobre o lançamento de duas pré-candidaturas, Jack Rocha declarou que a federação nacional já bateu o martelo sobre a candidatura de Célia.

“O PV é um partido muito importante, tem sido um aliado. A níveis municipal e estadual, temos conversado com todos os dirigentes. Cada um tem a liberdade de construir a sua estratégia, mas não dá para fazer, simplesmente, a leitura só do presidente municipal, que até pouco tempo era líder do governo do Euclério [atual prefeito] aqui em Cariacica. A federação é uma construção, não é uma questão forçada, apesar de que nacionalmente, já existe uma posição da federação, que homologou a candidatura da Célia”, afirmou.

Na tarde deste sábado (15), o presidente estadual do PV, Fabrício Machado, afirmou que, em âmbito estadual, o partido sempre esteve de acordo com a candidatura da Célia, porém destacou que não foi informado sobre qualquer decisão da federação em âmbito nacional sobre a confirmação da professora como candidata do grupo.

Esse impasse pode levar a federação nacional a ter que discutir quem será o representante das legendas no pleito da cidade.

Outro ponto que expõe a divisão na federação tem a ver com o fato de o presidente municipal do PV, o ex-vereador César Lucas, ter preferido marcar presença na reunião partidária do MDB, do prefeito Euclério Sampaio, pré-candidato à reeleição. César Lucas, inclusive, estava entre a militância emedebista ostentando um adesivo com referência à legenda na camisa.

Ala petista no apoio a Euclério

Ao comentar o posicionamento do chefe do diretório no município, a presidente estadual do PT disse não acreditar na existência de ala opositora no núcleo do partido e ainda relembrou que há, na estrutura do governo Lula, principal liderança do PT no Brasil, ministros que são do MDB. “Ela (ala) tem a consciência de que hoje o Euclério está no MDB, um partido que está com três ministros: Jader Filho (Cidades), Simone Tebet (Planejamento) e Renan Filho (Transportes)”.

“Nós procuramos o MDB estadual para conversar, não só sobre Cariacica, sobre Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, porque entendemos que as discussões eleitorais precisam passar por essa mesa", manifestou, ao lembrar que a união nacional para 2022 contou com vários partidos que foram do PT ao PP.

Ela alegou que existem reflexões sobre os nomes a serem indicados. "Para que servem as políticas de aliança? Só para isolar o Partido dos Trabalhadores e dar a vitória para os outros campos políticos? Isso não pode. Estamos chamando as agremiações partidárias para uma reflexão sobre o nosso papel na geopolítica de construção dessas eleições”, avaliou.

Dos três partidos federados, apenas o PV não marcou presença no evento. Estiveram presentes lideranças partidárias do PT, como o senador Fabiano Contarato , o deputado federal Helder Salomão e a deputada federal e presidente estadual do partido, Jack Rocha, além dos deputados estaduais João Coser, Iriny Lopes e Camila Valadão (Psol).

Célia ressaltou a importância da presença das forças nacionais e estaduais do PT e disse que o partido vai mostrar que “Cariacica pode mais”. “Com a quantidade de recursos que os governos estadual e federal colocam aqui, a cidade não era para estar do jeito que está, com a ausência de um cronograma mínimo de limpeza da cidade, com a educação e a saúde esfaceladas".