Disputado, PDT lança 12 regras para apoio eleitoral em Vitória; veja quais

Prefeitura de Vitória: sem candidatura própria, PDT vai decidir quem apoiará na eleição Crédito: Ricardo Medeiros

Com isso, a legenda passou a ser procurada, por meio do diretório municipal pedetista, pelos pré-candidatos a prefeito do PT, Psol, Podemos e PSDB visando ao apoio da sigla no pleito de outubro. Em seguida a uma rodada de conversa realizada com quatro pré-candidatos a prefeito de Vitória, na última semana, o PDT elaborou uma carta-compromisso com 12 pontos a serem cumpridos por quem o partido decidir apoiar na cidade. A reportagem de A Gazeta teve acesso, nesta sexta-feira (14), ao documento, que ainda não foi tornado público.

Intitulada de "12 compromissos para a Vitória que queremos", a carta aponta uma dúzia de áreas consideradas prioritárias na cidade e que, conforme o partido, deverão estar entre as principais ações do plano de governo de quem deseja ter o apoio do PDT na disputa pela Prefeitura de Vitória

"O Partido Democrático Trabalhista tem por tradição a defesa do melhor projeto para o município de Vitória. Nosso compromisso inabalável sempre foi com o trabalhador e a trabalhadora, com a educação pública de qualidade, com o amplo acesso à saúde, além da defesa e da promoção de oportunidades para nossa juventude, com a proteção dos mais vulneráveis e o crescimento da nossa cidade", diz trecho do documento assinado pela Executiva municipal do PDT.

Em outra parte do documento, o diretório pedetista sustenta que o apoio da legenda estará condicionado ao compromisso dos pré-candidatos com os 12 pontos destacados na carta. "O nosso apoio na disputa pelo Executivo municipal estará condicionado ao alinhamento com esses compromissos", frisa a legenda.

Clique abaixo para ver o documento completo emitido pelo PDT de Vitória.

Arquivos & Anexos Carta-compromisso do PDT para pré-candidatos em Vitória Confira as 12 regras estabelecidas pelo partido para definir apoio na disputa eleitoral deste ano na Capital Tamanho do arquivo: 123kb Baixar

Veja quem quer o apoio do PDT em Vitória

Desse rol de postulantes ao cargo de prefeito de Vitória nas eleições de 2024, apenas Pazolini e Assumção, seguindo a lógica partidária e ideológica que envolvem seus respectivos partidos, não manifestaram interesse no apoio do PDT municipal. Todos os demais conversaram com a legenda acerca de uma possível dobradinha no pleito de outubro.

É o que garante o presidente do diretório pedetista em Vitória, Junior Fialho. "Quem souber agradar, leva o apoio do partido". Isso, de acordo com ele, acrescido da adesão aos compromissos destacados na carta elaborada pela legenda.