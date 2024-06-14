Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2024

Disputado, PDT lança 12 regras para apoio eleitoral em Vitória; veja quais

Legenda tem sido procurada por pré-candidatos que pretendem firmar aliança visando à disputa pela Prefeitura da Capital
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

14 jun 2024 às 18:58

Publicado em 14 de Junho de 2024 às 18:58

Prefeitura de Vitória
Prefeitura de Vitória: sem candidatura própria, PDT vai decidir quem apoiará na eleição Crédito: Ricardo Medeiros
Partido Democrático Trabalhista (PDT) não terá candidatura majoritária em Vitória nas eleições municipais deste ano, após o ex-deputado Sérgio Majeski, cotado para ser o nome da legenda na corrida pelo Executivo da Capital, ter desistido da empreitada.
Com isso, a legenda passou a ser procurada, por meio do diretório municipal pedetista, pelos pré-candidatos a prefeito do PT, Psol, Podemos e PSDB visando ao apoio da sigla no pleito de outubro. Em seguida a uma rodada de conversa realizada com quatro pré-candidatos a prefeito de Vitória, na última semana, o PDT elaborou uma carta-compromisso com 12 pontos a serem cumpridos por quem o partido decidir apoiar na cidade. A reportagem de A Gazeta teve acesso, nesta sexta-feira (14), ao documento, que ainda não foi tornado público.
Intitulada de "12 compromissos para a Vitória que queremos", a carta aponta uma dúzia de áreas consideradas prioritárias na cidade e que, conforme o partido, deverão estar entre as principais ações do plano de governo de quem deseja ter o apoio do PDT na disputa pela Prefeitura de Vitória.

Veja Também

Começa corrida por vaga de desembargador no TJES destinada à OAB-ES

Veja carta que libera presidente da Assembleia do ES a deixar partido

Assembleia do ES fica sem ponto automático para controlar frequência

"O Partido Democrático Trabalhista tem por tradição a defesa do melhor projeto para o município de Vitória. Nosso compromisso inabalável sempre foi com o trabalhador e a trabalhadora, com a educação pública de qualidade, com o amplo acesso à saúde, além da defesa e da promoção de oportunidades para nossa juventude, com a proteção dos mais vulneráveis e o crescimento da nossa cidade", diz trecho do documento assinado pela Executiva municipal do PDT.
Em outra parte do documento, o diretório pedetista sustenta que o apoio da legenda estará condicionado ao compromisso dos pré-candidatos com os 12 pontos destacados na carta. "O nosso apoio na disputa pelo Executivo municipal estará condicionado ao alinhamento com esses compromissos", frisa a legenda.
Clique abaixo para ver o documento completo emitido pelo PDT de Vitória.

Arquivos & Anexos

Carta-compromisso do PDT para pré-candidatos em Vitória

Confira as 12 regras estabelecidas pelo partido para definir apoio na disputa eleitoral deste ano na Capital
Tamanho do arquivo: 123kb
Baixar

Veja quem quer o apoio do PDT em Vitória

No tabuleiro político da Capital, são confirmados como pré-candidatos, até agora, o ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB), a deputada estadual Camila Valadão (Psol),  a vice-prefeita de Vitória, Capítã Estéfane (Podemos), o deputado estadual João Coser (PT) e o também deputado estadual Capitão Assumção (PL). O atual prefeito do município, Lorenzo Pazolini (Republicanos), integra a lista como cotado a reeleição.
Desse rol de postulantes ao cargo de prefeito de Vitória nas eleições de 2024, apenas Pazolini e Assumção, seguindo a lógica partidária e ideológica que envolvem seus respectivos partidos, não manifestaram interesse no apoio do PDT municipal. Todos os demais conversaram com a legenda acerca de uma possível dobradinha no pleito de outubro.
É o que garante o presidente do diretório pedetista em Vitória, Junior Fialho. "Quem souber agradar, leva o apoio do partido". Isso, de acordo com ele, acrescido da adesão aos compromissos destacados na carta elaborada pela legenda.
"Vamos ouvir os pré-candidatos, em uma segunda rodada de conversas, que começa na terça-feira (18) com o deputado João Coser. Queremos saber se o projeto de governo deles para a cidade corresponde ao que destacamos na nossa carta-compromisso. Além disso, os nossos pré-candidatos a vereador no município ouvirão as propostas dos pré-candidatos a prefeito em Vitória sobre como cada um deles pretende auxiliar nosso partido no que se refere à estrutura para viabilização das candidaturas proporcionais", afirma Junior.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

PDT Prefeitura de Vitória Vitória (ES) Eleições 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados