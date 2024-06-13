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Troca partidária

Veja carta que libera presidente da Assembleia do ES a deixar partido

Marcelo Santos decidiu deixar legenda pela qual foi eleito para seu sexto mandato consecutivo na Assembleia Legislativa, nas eleições de 2022
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

12 jun 2024 às 21:08

Publicado em 12 de Junho de 2024 às 21:08

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos
Marcelo Santos ainda não anunciou para qual partido está indo Crédito: Mara Lima/Ales
O deputado Marcelo Santos, atual presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), está deixando o Podemos, partido pelo qual foi eleito para o seu sexto mandato consecutivo, nas eleições de 2022. O desembarque do parlamentar ocorreu sem que ele tenha comentado oficialmente as razões pelas quais optou por deixar a legenda. Da mesma forma, o diretório estadual da sigla, presidido pelo deputado federal Gilson Daniel, tem falado apenas o essencial sobre o tema.
No entanto, nesta quarta-feira (12), a reportagem de A Gazeta teve acesso, em primeira mão, à carta de anuência do Podemos autorizando o deputado a deixar o partido sem a consequente perda do mandato por infidelidade partidária. O documento, inclusive, foi anexado à Ação de Justificação de Desfiliação Partidária protocolada por Marcelo Santos, no início deste mês, no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), que dará o parecer final sobre em que circunstâncias o parlamentar deixará a agremiação.
Na carta assinada por Gilson Daniel e pelos membros da diretoria estadual do Podemos, é reforçado que Marcelo Santos está sendo liberado sem qualquer prejuízo ao seu mandato.
"Informamos ainda que o partido não tem interesse na vaga de deputado estadual ocupada por vossa excelência (o deputado), e não irá requerer a vaga de deputado estadual na via judicial, estando o deputado livre para se filiar a qualquer outro partido de sua preferência", diz trecho da carta. 
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Em outro trecho da carta, é informado que a Executiva nacional do Podemos foi cientificada do documento e não manifestou oposição à concessão feita ao deputado. Veja o documento abaixo:
Carta de anuência do Podemos para Marcelo Santos
Carta de anuência do Podemos para Marcelo Santos deixar o partido Crédito: Reprodução

Busca por filiação e comando de partido

Poucos dias após ter sido divulgada a saída de Marcelo Santos do Podemos, o mercado político começou a especular uma possível ida do presidente da Ales para o União Brasil, legenda atualmente presidida no Espírito Santo pelo secretário de Estado de Meio Ambiente, Felipe Rigoni.
Os movimentos de Marcelo Santos rumo à legenda têm ganhado corpo e interlocutores apontam até mesmo um suposto desejo do deputado em presidir o partido, mesmo com Rigoni consolidado no comando da sigla por mais três anos, segundo aponta o sistema de registros partidários do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na terça-feira (11), por exemplo, o parlamentar marcou presença na cerimônia de posse de Antônio Rueda como presidente nacional do União, evento do qual também participou o atual chefe da legenda no Estado.
Procurada pela reportagem nesta quarta-feira (12), a assessoria de Marcelo Santos destacou que a ida do parlamentar à posse de Rueda foi apenas mais uma agenda política cumprida por ele e que não há, ainda, qualquer definição envolvendo a escolha do partido ao qual ele deverá se filiar após a saída do Podemos.

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