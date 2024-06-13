Veja carta que libera presidente da Assembleia do ES a deixar partido

Marcelo Santos ainda não anunciou para qual partido está indo Crédito: Mara Lima/Ales

A Gazeta teve acesso, em primeira mão, à carta de anuência do Podemos autorizando o deputado a deixar o partido sem a consequente perda do mandato por infidelidade partidária. O documento, inclusive, foi anexado à Ação de Justificação de Desfiliação Partidária protocolada por Marcelo Santos, no início deste mês, no No entanto, nesta quarta-feira (12), a reportagem deteve acesso, em primeira mão, à carta de anuência do Podemos autorizando o deputado a deixar o partido sem a consequente perda do mandato por infidelidade partidária. O documento, inclusive, foi anexado à Ação de Justificação de Desfiliação Partidária protocolada por Marcelo Santos, no início deste mês, no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) , que dará o parecer final sobre em que circunstâncias o parlamentar deixará a agremiação.

Na carta assinada por Gilson Daniel e pelos membros da diretoria estadual do Podemos, é reforçado que Marcelo Santos está sendo liberado sem qualquer prejuízo ao seu mandato.

"Informamos ainda que o partido não tem interesse na vaga de deputado estadual ocupada por vossa excelência (o deputado), e não irá requerer a vaga de deputado estadual na via judicial, estando o deputado livre para se filiar a qualquer outro partido de sua preferência", diz trecho da carta.

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Em outro trecho da carta, é informado que a Executiva nacional do Podemos foi cientificada do documento e não manifestou oposição à concessão feita ao deputado. Veja o documento abaixo:

Carta de anuência do Podemos para Marcelo Santos deixar o partido Crédito: Reprodução

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Poucos dias após ter sido divulgada a saída de Marcelo Santos do Podemos, o mercado político começou a especular uma possível ida do presidente da Ales para o União Brasil, legenda atualmente presidida no Espírito Santo pelo secretário de Estado de Meio Ambiente, Felipe Rigoni

Os movimentos de Marcelo Santos rumo à legenda têm ganhado corpo e interlocutores apontam até mesmo um suposto desejo do deputado em presidir o partido, mesmo com Rigoni consolidado no comando da sigla por mais três anos, segundo aponta o sistema de registros partidários do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) . Na terça-feira (11), por exemplo, o parlamentar marcou presença na cerimônia de posse de Antônio Rueda como presidente nacional do União, evento do qual também participou o atual chefe da legenda no Estado.