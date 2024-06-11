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Eleições 2024

Luiz Paulo diz que vice pode ser definido só após convenções em Vitória

Pré-candidato a prefeito na Capital afirma que haverá muito diálogo entre os seis partidos que compõem a chapa até a escolha do nome
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

11 jun 2024 às 19:28

Publicado em 11 de Junho de 2024 às 19:28

Luiz Paulo Vellozo Lucas
Luiz Paulo é pré-candidato do grupo de seis legendas aliadas do governo do Estado Crédito: Divulgação
O vice que vai compor a chapa majoritária formada pelo grupo de seis legendas aliadas do governo do Estado, conhecido por G-6, visando ao comando da Prefeitura de Vitória, pode ser anunciado até depois das convenções, que vão de 20 de julho a 5 de agosto, conforme o calendário eleitoral deste ano.
A estimativa foi dada por Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB), ex-prefeito de Vitória, pré-candidato do bloco de legendas formado por PSB, MDB, União Brasil, PSD, bem como PSDB e Cidadania, partidos federados desde 2022, em conversa com a reportagem de A Gazeta nesta terça-feira (11).
"Temos a expectativa de que o vice seja escolhido da mesma forma que o meu nome foi, ou seja, uma decisão baseada no diálogo. Não quero fazer nenhuma especulação agora, pois ainda temos tempo para ir trabalhando isso. Se não fecharmos até a convenção, a decisão e o anúncio podem ocorrer até a data para registro de candidaturas", disse o pré-candidato, referindo-se ao prazo final de 15 de agosto.
Ainda de acordo com Luiz Paulo, que se reuniu nesta terça-feira (11) com representantes do G-6 para tratar sobre estratégias de comunicação, avaliação de pesquisas de intenção de voto e elaboração de proposta de governo, nenhum cenário está descartado nas articulações visando à composição da chapa majoritária encabeçada por ele em Vitória. Conforme o ex-prefeito, o nome pode surgir de qualquer uma das legendas que atualmente  integram o bloco partidário com viés de centro em Vitória.
Luiz Paulo diz que vice pode ser definido só após convenções em Vitória
"Não estamos descartando nenhum cenário, lembrando que o principal elemento é o diálogo. Vamos dialogar e discutir junto com os líderes  partidários. Por enquanto, estamos concentrados nesse trabalho de pré-campanha", aponta Luiz Paulo.
Luiz Paulo tornou-se o candidato do G-6  em Vitória após o deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) ter decidido deixar a disputa pela Prefeitura de Vitória nas eleições deste ano. O parlamentar se apresentava como pré-candidato a chefe do Executivo municipal e aguardava apoio do bloco partidário aliado ao governo do Estado.

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