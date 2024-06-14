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Poder Judiciário

Começa corrida por vaga de desembargador no TJES destinada à OAB-ES

Documento que inicia processo para preenchimento de posto de desembargador da Corte estadual foi entregue durante reunião realizada na sede capixaba da Ordem
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

14 jun 2024 às 10:29

Publicado em 14 de Junho de 2024 às 10:29

Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior vai comandar o TJES a partir de 2024
Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, presidente do TJES Crédito: Ascom/TJES
O presidente do Tribunal de Justiça do Espirito Santo (TJES), desembargador Samuel Meira Brasil Júnior entregou, na manhã desta sexta-feira (14), ao presidente da seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), José Carlos Rizk Filho, o ofício que comunica sobre a vaga de desembargador destinada a representantes da advocacia. 
O desembargador participa de uma reunião na sede da Ordem no Estado, iniciada às 9h e que deve se estender até as 11h. A informação foi confirmada à reportagem de A Gazeta por fontes do TJES e da OAB-ES presentes no encontro.
A vaga destinada à OAB-ES no TJES atende ao Quinto Constitucional — de acordo com a Constituição, um quinto das vagas da Corte deve ser preenchido por egressos da advocacia e do Ministério Público.
A vacância do posto ocorreu após a aposentadoria do desembargador Annibal de Rezende Lima, por idade, em abril deste ano. Após a entrega do documento, a OAB-ES deverá instituir uma Comissão Eleitoral e, em seguida, publicar edital para as inscrições dos advogados que desejam concorrer ao cargo de desemgardor da Corte estadual. O edital deve ser aberto após 15 dias corridos da entrega do ofício pelo TJES, o que deve ocorrer nos primeiros dias do mês que vem.

Votação e escolha do governador

Do total de inscritos para a vaga, são escolhidos os 12 nomes mais votados pelos membros da Ordem. Em seguida, nova votação define os candidatos que irão compor a lista sêxtupla que será encaminhada para a apreciação dos desembargadores do TJES que, por sua vez, apontarão  os escolhidos para compor a relação de três nomes que será enviada ao governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), responsável pela escolha final do novo desembargador do tribunal.

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