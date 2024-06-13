Partidos de Casagrande e Ricardo Ferraço disputam vaga de vice em Vila Velha

Cael Linhalis e Bruno Lorenzutti estão cotados para compor a chapa do atual prefeito Crédito: Reprodução

A disputa pela vaga de vice na chapa majoritária encabeçada pelo atual prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), que deverá tentar a reeleição no pleito municipal deste ano, tem no páreo dois partidos diretamente ligados ao governo do Estado

Isso porque PSB, legenda do governador Renato Casagrande , e MDB, partido presidido pelo vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço , buscam emplacar suas respectivas apostas na chapa de Arnaldinho.

Cael Linhalis (PSB), que estava lotado como secretário de Planejamento da cidade – ele se desincompatibilizou do cargo para poder disputar as eleições –, e o atual presidente da Câmara de Vereadores de Vila Velha, Bruno Lorenzutti (MDB), são os cotados para figurar como vice de Arnaldinho no pleito de outubro deste ano.

A reportagem de A Gazeta ouviu Cael e Lorenzutti a respeito das articulações e expectativas acerca de quem será o escolhido para compor a chapa majoritária em Vila Velha com o pré-candidato do Podemos.

O presidente do Legislativo municipal se mostrou mais confiante de que, em breve, poderá ser confirmado como candidato a vice-prefeito ao lado de Arnaldinho.

Lorenzutti, que faz questão de reforçar seu apoio ao governo no cenário estadual, afirma ter a seu favor a relação próxima com o chefe do Executivo municipal, bem como o apoio da maioria dos vereadores da Câmara para a efetivação de seu projeto. Ele ainda acrescenta a essa lista o fato de ser uma aposta do partido comandado pelo vice-governador Ricardo Ferraço.

"Está tudo encaminhado nesse sentido (de ser o candidato a vice). Inclusive, temos o apoio do meu partido, o MDB, através do vice-governador. Além disso, diversos partidos da base do prefeito entendem que sou o melhor nome nessa composição. É um caminho natural que está se consolidando", sustenta Lorenzutti.

Cael, por sua vez, se limitou a dizer que todas as articulações visando à efetivação de seu nome como candidato a vice-prefeito em Vila Velha estão sendo conduzidas por seu partido. O ex-secretário disse que compõe o quadro de filiados do PSB há mais de 30 anos e que afirma ter totais condições de representar a legenda nas eleições deste ano, por meio da chapa encabeçada por Arnaldinho.

"Esse é um projeto do partido. Me desincompatibilizei para atender a esse desejo do PSB. Estou à disposição do meu partido. Antes de me desincompatibilizar, conversei com o prefeito e com o governador Renato Casagrande, que sinalizaram positivamente a essa ideia. Tenho totais condições de ser viabilizado como candidato a vice em Vila Velha", destaca.

Os presidentes estaduais do PSB e do MDB, respectivamente, foram procurados, nesta quinta-feira (13), para comentar a disputa em Vila Velha. Alberto Gavini, que preside a legenda socialista, afirmou que ajustes estão sendo feitos e que as conversas com Arnaldinho seguem acontecendo.

"Estamos ajustando as conversas com o prefeito. O PSB entende que poderá contribuir muito com a próxima administração do município", frisou o líder partidário.