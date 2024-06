Sergio Majeski desiste de disputar a Prefeitura de Vitória em 2024

O ex-deputado estadual Sergio Majeski (PDT) desistiu de disputar a Prefeitura de Vitória em 2024. Ele se filiou ao atual partido em março para concorrer ao comando do Executivo municipal. Nesta quarta-feira (5), o pedetista afirmou, em carta aos amigos e eleitores, que "não é possível sustentar uma pré-candidatura de uma cidade como Vitória, sem uma garantia de estrutura básica a ser disponibilizada (na pré-campanha e na campanha propriamente dita). E não tive essa garantia, aliás, encontrei dificuldades até de conversar com quem poderia garantir isso".

"Quando ingressei no PDT, depois de várias conversas, não foi para uma aventura amadora e tão pouco para “me colocar no jogo” (jargão comum no meio político)", registrou, no texto.