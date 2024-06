Eleições 2024

Gandini desiste e Luiz Paulo será candidato da base governista em Vitória

Deputado anunciou desistência em carta endereçada aos eleitores; ex-prefeito fica na disputa e terá apoio de grupo político ligado ao governo do Estado

Luiz Paulo (ao centro) será candidato à Prefeitura de Vitória com apoio da base aliada do governo do Estado. (Divulgação)

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) decidiu deixar a disputa pela Prefeitura de Vitória nas eleições deste ano. O parlamentar se apresentava como pré-candidato a chefe do Executivo municipal e aguardava apoio do bloco partidário formado por seis legendas da base aliada do governo do Estado, também chamado de G-6. Com isso, abriu espaço para o ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) ser o candidato do grupo formado por PSD, MDB, União, PSB, além da federação que reúne os partidos PSDB e Cidadania.

Gandini anunciou sua desistência da corrida eleitoral por meio de carta endereçada aos eleitores de Vitória, logo após reunião do G6 realizada nesta terça-feira (4), em Vitória. O documento inclusive foi compartilhado nas redes sociais do deputado. No comunicado ele alega ter refletido muito, antes de decidir retirar a pré-candidatura.

Entre os argumentos destacados por Gandini está o fato de, segundo ele, precisar voltar seus esforços na reunião de pessoas e partidos "para entregar à cidade de Vitória uma candidatura alternativa à atual e que possa indicar caminhos para a Capital avançar". No mesmo texto, o deputado afirma que seguirá com as atividades de seu mandato na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) e que irá focar na reestruturação de seu partido.

"Recebi do presidente regional do PSD, Renzo Vasconcelos, a confiança de ser o candidato do partido em Vitória e sou grato por isso. Assim, vou agora junto com ele definir o rumo do partido na Capital, sendo que aponto o caminho que já estávamos construindo como o ideal. Além disso, vou aceitar a tarefa que ele me designou, caso não fosse candidato, que é de tornar o PSD um partido maior, com mais relevância no Estado", afirma.

Responsável por ser o porta-voz do G-6, assim como ocorreu ao final da primeira reunião entre o bloco de legendas, realizada no último dia 21, o deputado Mazinho dos Anjos (PSDB/Cidadania) conversou com A Gazeta sobre os próximos passos após a desistência de Gandini e a confirmação de Luiz Paulo como o pré-candidato do grupo.

Conforme Mazinho, o grupo voltará a se reunir para analisar os principais pontos dos planos de governos elaborados por Gandini e, também, pelo deputado Tyago Hoffmann (PSB), que integra o G-6 e, assim como o parlamentar do PSD, declinou da disputa pelo comando da Capital, em anúncio feito no início do mês passado.

Ainda segundo o porta-voz do bloco de legendas, a ideia é juntar o que cada um dos dois ex-pré-candidatos haviam elaborado de proposta para a cidade e, em seguida, juntar os melhores e mais viáveis projetos ao plano de governo de Luiz Paulo.

Atualização Após a publicação desta reportagem, o deputado Mazinho dos Anjos se pronunciou como porta-voz do grupo que apoia a pré-candidatura de Luiz Paulo Vellozo Lucas. O texto foi atualizado.

