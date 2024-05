Eleições 2024

Deputado atende governador e sai da disputa pela Prefeitura de Vitória

Tyago Hoffmann anuncia desistência da pré-candidatura pelo PSB na Capital para assumir novo papel na campanha eleitoral, a pedido de Renato Casagrande

2 min de leitura min de leitura

Tyago Hoffmann marcará presença em lançamentos de candidaturas. (Lucas S. Costa/Ales)

Um dos nomes cotados para disputar o comando da Prefeitura de Vitória nas eleições municipais deste ano, o deputado estadual Tyago Hoffmann (PSB) anunciou nesta quarta-feira (8) a desistência de sua pré-candidatura ao cargo de chefe do Executivo municipal.

A informação foi confirmada pelo parlamentar, durante conversa com reportagem de A Gazeta. Segundo Hoffmann, sua desistência atende a um pedido feito pelo governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), que, juntamente com o vice-governador, Ricardo Ferraço (MDB), atribuiu ao parlamentar a missão de representar o socialista, bem como o governo, nos compromissos relacionados às eleições nos municípios capixabas.

Caberá ao parlamentar, por exemplo, ir aos municípios prestar apoio político aos aliados do governo que estarão na disputa pelo comando das prefeituras, além de marcar presença em lançamentos de candidaturas e demais eventos de campanha.

"Na verdade, prefiro não usar a palavra desistência. Estou saindo da disputa para cumprir uma missão que o governador me passou. Conversei com o Ferraço (Ricardo) e com governador, e eles me pediram para que eu fizesse esse papel de ir aos municípios, de participar dos eventos (políticos). É uma escolha do governador, para manter a isenção e também para que ele possa focar nos projetos do Estado", afirma o deputado.

Autointitulando-se "soldado de um projeto político liderado pelo governador", Hoffmann reforça que sua decisão foi amadurecida e que não há qualquer outro motivo por trás dela senão o de atender ao pedido feito por Casagrande.

"Para mim é motivo de muita honra cumprir uma missão como essa, de representar o governador nos municípios. Seguirei me dedicando às tarefas do mandato e do partido", frisa Hoffmann.

Questionado sobre como ficaria o cenário, após sua desistência, no que se refere ao lançamento de uma candidatura visando ao Executivo da Capital arquitetada e lançada pelo PSB, ou seja, um nome vindo diretamente da legenda, o deputado pontua que essa lacuna antes das convenções partidárias, que começam em 20 de julho, conforme o calendário eleitoral, poderá ser preenchida com uma candidatura surgida do bloco de partidos aliados do governo.

Isso porque, conforme contou o parlamentar à reportagem, durante a fase de estruturação da candidatura para prefeito de Vitória, foram pensados dois cenários, sendo eles: o lançamento de uma candidatura oriunda do PSB, que no caso foi a do próprio deputado, agora fora do pleito; ou de um nome vindo do bloco de partidos aliados.

Com passagens por secretarias de Estado nas gestões casagrandistas, entre elas a da Casa Civil, entre 2013 e 2014, e Inovação Desenvolvimento Economômico, entre 2021 e 2022, Hoffmann é vice-líder do governo na Assembleia.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta